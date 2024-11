Amorim idolo dello United ancora prima di arrivare: ha travolto il City

Ruben Amorim si separa dallo Sporting Lisbona nel miglior modo possibile ed è già l’idolo dei tifosi del Manchester United ancora prima di sedersi sulla panchina dei Red Devils.

Nella serata di Champions League di martedì, l’allenatore si è seduto per l’ultima volta sulla panchina dei Leoes all’Estadio Jose Alvalade rifilando una sonora sconfitta per 4-1 al Manchester City, la principale delle sue nuove antagoniste in Premier. Il tecnico portoghese lascerà infatti i biancoverdi lunedì prossimo per iniziare ufficialmente il percorso al Manchester United, che lo ha scelto per raccogliere l’eredità dell’esonerato Ten Hag. La partita è stato il palcoscenico ideale per testare gli schemi degli inglesi, che affronterà di nuovo nel North-West Derby tra poco più di un mese, ma Amorim non pensa che il trionfo avrà alcun peso. «Questo risultato non significa niente in particolare. – ha detto dopo la vittoria –. È fuorviante. Non possiamo trasportare una realtà in un altro contesto. Lo United non può giocare come noi, dovremo adattarci. Quando arriverò vivrò in un mondo diverso con un punto di partenza diverso. È stata un’esperienza unica e abbiamo avuto la fortuna dalla nostra parte. Porterò questa esperienza in Premier League, ma so che sarà tutt’altra cosa».

Amorim è quindi pronto per questa sfida e chissà se nel Lancashire arriverà anche Victor Gyokeres, bomber svedese che ha annientato la formazione di Guardiola grazie a una tripletta, cercato proprio dai Red Devils nelle ultime sessioni di mercato.