Ancelotti: “Manchester City? Sarebbe bello se venisse eliminato”

Madrid, 23 gennaio 2024 – La fase campionato di Champions League si avvicina alla chiusura: tra martedì e ieri, si è giocata la settima giornata, la penultima di questa prima fase del torneo. Se Liverpool e Barcellona sono già certe della qualificazione, come da pronostico, ci sono altre squadre che stanno facendo decisamente peggio di quanto si pensava ai nastri di partenza della Coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester City di Guardiola, infatti, si trova al 25° posto, con solo 8 punti conquistati, e in questo momento non solo non sarebbe fuori dalla zona qualificazione diretta, ma sarebbe addirittura escluso dai playoff per approdare agli ottavi di finale.

Con la sconfitta di ieri per 4-2 contro il Paris Saint-Germain, i ko della squadra di Guardiola sono addirittura tre in appena sette partite, con 15 gol segnati e ben 13 subiti: un cammino completamente diverso rispetto a quanto si immaginava inizialmente. Mercoledì prossimo, i citizens saranno impegnati in casa contro il Club Brugge in un match che è a tutti gli effetti un dentro/fuori per quanto riguarda la Champions League 2024-25. In caso di vittoria, gli uomini di Guardiola aggancerebbero proprio i belgi in classifica, che ora si trovano a quota 11 lunghezze. I nerazzurri, però, avranno un tifoso speciale in vista di questo scontro diretto: Carlo Ancelotti. A seguito della sfida tra il suo Real Madrid e il Salisburgo, terminata 5-1 per i blancos con le reti di Rodrygo (doppietta), Vinicius (doppietta) e Mbappé, al tecnico italiano è stato chiesto per chi tiferà nella gara tra il Manchester City e il Club Brugge della prossima settimana, e la sua risposta è stata categorica. L'ex allenatore di Milan e Napoli, infatti, ha riferito come non sarebbe certamente dispiaciuto di una possibile eliminazione del Manchester City dalla Champions League, dato che gli inglesi una delle squadre favorite per la vittoria finale. La scelta di Ancelotti, quindi, non ha nulla a che fare con la simpatia o l'antipatia per la squadra inglese, con la quale si è affrontato molte volte soprattutto negli ultimi anni in battaglie epiche valevoli per la qualificazione alle fasi successive della Champions League. L'unico motivo per il quale il mister del Real Madrid sarebbe felice dell'eliminazione dei citizens dalla Champions riguarda la possibilità dei suoi di sperare in un cammino più facile nei turni successivi, dal momento che una delle squadre più forti sarebbe già fuori dai giochi.