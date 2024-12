Ancelotti trionfa ai Fifa Awards 2024 e punta alla Coppa Intercontinentale

Ancelotti, il Real, Vinicius. Ronaldo il Fenomeno-la Nazionale brasiliana, non uno, ma tanti fili rossi che si intrecciano. Il tecnico emiliano si prende la palma di ’Miglior allenatore 2024’ ai Fifa Awards a Doha in Qatar mentre nella terra degli sceicchi va caccia dell’ennesimo trofeo, la Coppa Intercontinentale. E sottotraccia si scrive da solo un piccolo romanzo internazionale che coinvolge pure il fenomeno brasiliano. Sì, perché Ancelotti è quasi naturale che si pigli la palma del miglior tecnico (e il ’suo’ brasiliano Vinicius quella di miglior giocatore) dopo una stagione come la scorsa (ennesima Champions e la conquista della Liga). Ma anche che possa rientrare nei disegni di un Ronaldo pronto a candidarsi come presidente della Confederacao Brasileira de Futebol (Cbf) visto che in questa stagione i suoi blancos non brillano come il presidente Florentino Perez si aspetta. E da cosa nasce cosa. Nel senso: poco più di un anno fa sembrava praticamente sicuro che Carletto sarebbe salpato per la terra verdeoro, con il compito di prende in mano la Selecao e portarla ai fasti di un tempo. Sì, perché nel frattempo dopo il Mondiale del 2022 sono transitati sulla panchina del Brasile ben tre tecnici. A ostacolare l’arrivo di Ancelotti era stata la situazione giudiziaria dell’attuale presidente Ednaldo Rodrigues. Deposto e poi risalito al potere. In questo caos generale ecco spuntare Luís Nazário de Lima, che punta al ruolo da presidente. Ronaldo e Ancelotti si sono già incontrati più volte, in modo particolare al Milan. In più c’è l’amicizia ventennale che lega il Fenomeno al numero uno del Real Madrid Florentino Perez. Anche se per ora l’ex numero 9 verdeoro non si sbilancia: "Mi sembra prematuro citare nomi che parteciperanno al mio progetto". Ma lo schema che quasi un libro, uno scenario che considerati i precedenti potrebbe essere molto vicino al vero in vista delle elezioni.

Intanto Ancelotti però vuole vincere ancora con i Blancos. A cominciare da stasera alle 18. il suo Real Madrid sfiderà il Pachuca in Qatar in un match che mette in palio la Coppa Intercontinentale. Se dovesse arrivare il trionfo, per il tecnico sarebbe il 15esimo titolo da allenatore dei blancos e diventerebbe il più vincente nella storia del club, superando Miguel Munoz.

g. t.