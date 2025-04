Ancona: Consiglio direttivo cruciale per il futuro della società e del presidente

Giornata cruciale in casa Ancona: oggi pomeriggio, infatti, all’agenzia Criluma si terrà il consiglio direttivo in cui si discuterà di presente e futuro della società. All’ordine del giorno diversi punti, che riguardano essenzialmente il conteggio esatto degli importi che la società dovrà pagare da qui a fine stagione – si parla di 350-400mila euro – e l’eventuale ripartizione tra i soci, inoltre le risposte da dare a Guerini e Ancarani in vista del prossimo campionato, compresa quella alla richiesta fatta dallo staff di gestire tutto e non solo l’area tecnica.

Se da un lato, quello della suddivisione dei costi, data la situazione di crisi tra i due soci, è improbabile che Massimiliano Polci faccia la sua parte a meno che Stefano Marconi non decida di uscire di scena, dall’altro, sul fronte delle risposte allo staff, sono attese novità. Antonio Recchi, infatti, messo nel mirino dei tifosi da quasi un mese con striscioni e scritte sui muri anche vicino alla sua agenzia, proprio oggi potrebbe decidere di fare un passo indietro, anche per cedere il posto a Vincenzo Guerini che ha reclamato il ruolo di presidente.

Sarebbe il quarto presidente biancorosso dallo scorso mese di luglio, sicuramente quello più amato dalla piazza dorica, visti i suoi gloriosi trascorsi sulla panchina della squadra che conquistò la prima serie A. Nell’ultima conferenza stampa, quella prima della partita di Fossombrone, Guerini è uscito allo scoperto, insieme ad Ancarani e a Gadda, mostrando tutti i malumori maturati e tenuti celati nel corso dei mesi nei confronti della proprietà e della società. Di qui la richiesta forte, con la minaccia di andarsene tutti a giugno. Un vero aut aut che mette i vertici societari, al momento privi di alternative, con le spalle al muro.

Sarà una settimana caldissima, per la società Ssc Ancona: oggi il consiglio direttivo, domani il sindaco Daniele Silvetti, impegnato a Roma con l’Anci nazionale, che incontrerà proprio nella capitale un procuratore che rappresenta un gruppo interessato a rilevare l’Ancona o, quantomeno, a entrare in società. Oltre alle strade percorse finora dai due soci, Marconi che ha una trattativa concreta con Mario Russo e Polci che ne ha un’altra con Alessandro Di Paolo e con Netoip, ecco che potrebbe così profilarsi all’orizzonte un’altra via, quella del sindaco Silvetti. Che, infatti, giovedì incontrerà in Comune Stefano Marconi e Massimiliano Polci proprio per fare con entrambi il punto sulla situazione.

