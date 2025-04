Ancona: Gadda punta alla conferma contro il Notaresco nonostante le assenze

"La vittoria di domenica scorsa è stata importantissima, visto il periodo che stavamo vivendo – attacca Massimo Gadda analizzando il momento dell’Ancona. E ce ne accorgiamo durante la settimana, durante gli allenamenti, che il morale è diverso. Ci voleva, dopo il periodo che abbiamo attraversato, pesava a tutti. Contro il Notaresco dobbiamo cercare di confermare la vittoria di domenica scorsa, sennò rimane a se stante e serve a poco. Invece abbiamo la possibilità di riconfermarci e di farlo in casa nostra. Incontriamo una squadra che ha assoluto bisogno di punti, che sta lottando per evitare i playout, è stata protagonista di una grande rincorsa, una squadra difficile da affrontare, ma lo sappiamo. Ma sappiamo anche a cosa siamo andati incontro, in alcune partite in casa, quando le abbiamo affrontate sottotono. E sappiamo che se ci presentiamo con quell’atteggiamento rischiamo ancora". Gadda prosegue parlando dell’assenza della tifoseria organizzata, che oggi pomeriggio contesta la società restando fuori dallo stadio: "Sarà un ambiente un po’ surreale, la Nord ci ha sempre aiutato, a parte un paio di volte in cui ha contestato o fischiato, ma fa parte del gioco e ci sta. Senza entrare nel perché di questa scelta, che comunque va rispettata, mi dispiace solo per i ragazzi che giocheranno la partita in un contesto particolare, ed è un peccato, tra l’altro, se devo ragionare sugli otto mesi che abbiamo vissuto qui, con una curva importante come la Nord che rimane fuori per protestare, alla fine anche per noi che abbiamo lavorato non è una cosa bella". Squadra pronta alla sfida, nonostante le assenze: "Abbiamo qualche problema. Perdiamo Pecci per squalifica, abbiamo Alluci che non è tanto a posto, e che difficilmente giocherà dall’inizio. E sono due pedine importanti. Poi abbiamo avuto Bugari che ha saltato un giorno di allenamento per una mini influenza, però ha recuperato, e Boccardi fuori per il problema alla caviglia. Ma gli altri si sono allenati molto bene, abbiamo davvero voglia, soprattutto in una situazione così, un po’ difficile, di confusione, di dare un segnale a tutti disputando una bella partita". Una partita che arriva al termine di una settimana in cui s’è parlato soprattutto d’altro, di aspetti societari: "Una situazione difficile, da mettere a posto – conclude Gadda –, dobbiamo avere tutti fiducia. Ma non mi preoccupa per la partita contro il Notaresco. Abbiamo sempre cercato di restare fuori da queste cose. Dobbiamo rispondere sul campo".

g.p.