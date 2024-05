Ancona, i magnifici sette. Ripartire da loro e rinascere. Ma deciderà solo Boscaglia

Ripartire dallo zoccolo duro, dai migliori, perché nel campionato così sofferto appena concluso ci sono comunque stati alcuni giocatori che si sono distinti per i gol e, in generale, per il rendimento, l’impegno e l’attaccamento alla maglia. E perché hanno le qualità tecniche e morali per restare. Anche se molto dipenderà, poi, da che squadra vorrà allestire il presidente Tiong. Primi tra tutti il bomber Spagnoli e il portiere Perucchini, insieme ad altri come Paolucci, capitan Gatto, Martina, Mondonico e Pasini.

Sono sette e proprio da loro potrebbe ripartire Roberto Boscaglia, una volta che sarà riconfermato alla guida della squadra 2024-25, per ricostruire la nuova Ancona. Alcuni di questi sono sotto contratto anche per il prossimo anno, ma non tutti. Sono legati all’Ancona anche per la prossima stagione, infatti, il portiere Filippo Perucchini, l’attaccante Alberto Spagnoli, e il difensore Davide Mondonico. Poi il centrale che rientrerà alla base dal prestito alla Pro Vercelli, Agostino Camigliano, il classe 2003 Filippo Marenco e i 2002 Giuseppe Agyemang e Tommaso Barnabà, ma anche l’attaccante Antonio Energe, tutti in scadenza a giugno 2025. A questi si aggiungono il giovane difensore Stefano Cella e il centrocampista Lorenzo Paolucci, i due tra i dorici che hanno un contratto fino a giugno 2026. Dieci in tutto, dunque, i biancorossi che hanno un accordo in essere che li lega alla società dorica anche per il prossimo anno. Sono invece in scadenza di contratto alla fine di giugno il centrale Nicola Pasini, arrivato a febbraio svincolato, come pure il portiere Leonardo Vitali, l’altro centrale Stefano Pellizzari, il terzino Alessandro Macchioni vittima dell’infortunio a inizio stagione, e poi il laterale Alessandro Martina, il capitano Emanuele Gatto, il centrocampista Gianmarco Basso, il jolly Michael D’Eramo, gli attaccanti Daniel Giampaolo e Federico Moretti. Ma anche Luca Lombardi, che rientrerà dal prestito all’Audace Cerignola. Sono invece in prestito tutti gli altri. Mentre, dunque, da un lato ci sono i punti fermi come Spagnoli, Perucchini, Paolucci e Mondonico che saranno legati all’Ancona anche dopo la fine del prossimo mese, giocatori assolutamente da trattenere e da difendere dalle sirene del mercato, dall’altro ci sono elementi che si sono rivelati altrettanto importanti, nel corso del campionato, e che rischiano di lasciare la maglia biancorossa a fine stagione, come Gatto, Martina e Pasini. Le valutazioni di mister Boscaglia e del futuro diesse dorico partiranno prima di tutto dalle considerazioni sul gruppo che il mister ha guidato alla salvezza diretta in queste ultime giornate di campionato, ma anche dai giocatori che sarà necessario assicurarsi il prima possibile, se l’Ancona vorrà trattenerli. In questo senso sono dunque Gatto, Martina e la felice "sorpresa" Pasini – ovviamente se queste valutazioni saranno condivise da Boscaglia e dal diesse – i primi cui la società dovrà rinnovare il contratto.

Giuseppe Poli