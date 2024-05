Ancona, obiettivo iscrizione al campionato. Una corsa contro il tempo per i pagamenti

Si fa presto a dire "iscrizione al prossimo campionato". Lavori in corso nella sede biancorossa via Schiavoni: sembra più l’ufficio di un commercialista che quello di una società sportiva, ma tra i professionisti funziona così. L’Ancona si prepara alla prossima stagione e lo fa prima di tutto provvedendo a ogni prossima scadenza.

E quelle improrogabili in questo periodo sono una sfilza interminabile che tiene impegnate l’ad Roberta Nocelli e la segretaria Roberta Mancini in un lavoro continuo: le società, infatti, per partecipare ai campionati professionistici della prossima stagione, devono ottenere la cosiddetta licenza nazionale e per questo devono effettuare tutti gli adempimenti che riguardano i criteri legali ed economico-finanziari, quelli infrastrutturali e quelli sportivi e organizzativi. Pagamenti e documenti indispensabili: altrimenti arrivano ammende, penalità ed esclusione dal prossimo campionato. Dal punto di vista finanziario e legale, oltre agli adempimenti previsti entro lo scorso 30 aprile, ci sono quelli del prossimo 31 maggio: va depositata alla Covisoc copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2024.

Entro il prossimo 4 giugno, poi, le società devono assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2024, nei confronti della Figc, delle Leghe e di società affiliate alla Figc, depositando anche alla lega di competenza la documentazione che attesti l’adempimento. Inoltre, sempre entro il prossimo 4 giugno devono assolvere il pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 aprile 2024, non solo nei confronti della Figc, Leghe e società affiliate, sempre presentando la necessaria documentazione, ma anche relativi a compensi ed emolumenti, compresi incentivi all’esodo, dovuti fino al 30 aprile 2024 a tesserati, al medico responsabile, a dirigenti e responsabili dei vari settori.

E poi c’è il pagamento delle ritenute Irpef e di diversi altri tributi. E non certo da ultimo, la società deve presentare la domanda di ammissione al prossimo campionato di serie C 2024/2025, versando la relativa tassa d’iscrizione al campionato stesso – sono 60mila euro –, con garanzia, da depositare alla Lega Pro, della fideiussione di altri 350mila euro. Poi ci sono i cosiddetti "criteri infrastrutturali", per i quali le società devono presentare la documentazione che riguarda lo stadio che ospita gli incontri interni. E tutta la documentazione delle squadre giovanili che partecipano ai diversi campionati. Insomma un elenco interminabile di documenti da preparare e inoltrare a chi di dovere e di pagamenti da effettuare entro i termini previsti. E’ così che, giorno dopo giorno, viene progressivamente alla luce l’Ancona del prossimo campionato, prima delle attese linee di programmazione sportiva che arriveranno dal presidente Tiong.

Di conseguenza, l’amministratore delegato si sottrae gentilmente al confronto telefonico: "Stiamo lavorando per iscriverci, abbiamo un sacco di moduli e di figure federali da depositare. Se non è un problema ci sentiamo nei prossimi giorni".

Giuseppe Poli