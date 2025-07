Ancona, si parte con la Coppa il 24 agosto

Con undici giocatori già ufficializzati, tre in arrivo nei primi giorni della prossima settimana – l’esterno d’attacco Cericola, il centravanti Kouko e l’attaccante under Giordani – e con lo slot under relativo ai due portieri in pratica già deciso – Gregorio Salvati e Giulio Mengucci –, l’Ancona si concentra sulle operazioni decisive per definire al meglio la qualità della rosa in vista del ritiro.

Per la data del 21 luglio prossimo, infatti, quando la squadra si ritroverà a Sefro, la società vuole aver già fornito a mister Maurizi un organico definito quasi per intero e in grado di cominciare a lavorare per la prossima stagione. A conti fatti, tra undici giocatori già ufficializzati, due portieri e tre dorici che firmeranno la prossima settimana, il numero di nuovi biancorossi sale a sedici. Resterebbero sei o sette caselle da completare, anche coi giovani di casa Ancona: un terzino sinistro, due centrali di difesa, due centrocampisti, un centravanti, un trequartista classe 2007.

A riguardo c’è da registrare l’interessamento dell’Ancona per il difensore centrale Alessandro Mancini, classe 2005 di 190 centimetri nato a Urbino e cresciuto nelle giovanili dell’Alma Fano e del Monza, quattro presenze nell’ultima stagione con la maglia della Civitanovese, 33 e tre gol in quella precedente all’Alma Fano, sempre in serie D. Un under che andrebbe ad arricchire il pacchetto di centrali biancorossi, per ora composto da Luca Sparandeo ed Enrico Rovinelli. Il giocatore pare piaccia a Maurizi, la trattativa è aperta e potrebbe arrivare a una conclusione positiva.

Ma il mister, il dt Iossa e lo staff di scouting che collabora con loro, inseguono soprattutto due pedine di alto profilo che potrebbero scendere dalla serie C: le squadre della categoria superiore si radunano più o meno tutte attorno alla metà del mese, dopo una settimana di ritiro qualche giocatore in odore di panchina o di un ruolo non di primo piano potrebbe accettare la destinazione di Ancona che gli è stata proposta. Al momento i profili tenuti sotto stretta osservazione sarebbero cinque o sei, i ruoli quelli di una punta centrale e di un centrocampista da affiancare a Gelonese e Miola. Giocatori esperti, pronti a fare la differenza in un roster di serie D, lo staff tecnico non vuole privarsi di questa opportunità, dunque resterà in attesa dei movimenti della categoria superiore, pronto a sfruttare ogni occasione che si presenterà relativa ai giocatori tenuti sotto osservazione, sui quali vige il massimo riserbo.

La pista Belloni rimane una trattativa aperta ma tra il promettente e fisico attaccante argentino di scuola Pescara e una punta proveniente dalla serie C l’Ancona sembra al momento propendere per questa seconda ipotesi.

Nel frattempo la Lega ha reso note le date ufficiali d’inizio delle competizioni: il 24 agosto la Coppa Italia di serie D, il 7 settembre il campionato di serie D, il 13 settembre quello delle squadre juniores. Giornata di festa, ieri allo stadio Sorrentino di Collemarino, per accogliere il torneo organizzato dagli ultras della Curva Nord: un gigantesco striscione che recitava "Per quei colori che ci scorrono nelle vene, per tutti gli attimi passati assieme, per ciò che abbiamo costruito e ancora ci appartiene", gazebo, stand e tanto divertimento. Le partite del 16esimo Memorial Vincenzo Mengoni, dedicato a Rocky, Pacetto e a tutti gli ultras scomparsi, sono cominciate alle 15 e terminate nel tardo pomeriggio, in un contorno fatto di musica, birra e stand gastronomici.

Giuseppe Poli