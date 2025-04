Ancona: summit societario per pianificare la nuova stagione e il budget

Una lunga chiacchierata a ora di pranzo, davanti a una buona bistecca, e il rinvio dell’incontro definitivo per cominciare a pianificare la nuova stagione alla prossima settimana. S’è concluso così il summit societario tra il patron Stefano Marconi, il presidente Antonio Recchi e il vicepresidente Robert Egidi, da una parte, e Vincenzo Guerini, responsabile dell’area tecnica dell’Ancona, Francesco Ancarani, direttore generale, e l’allenatore Massimo Gadda dall’altra. Sul tavolo, oltre alle bistecche, tutto il lavoro per il prossimo campionato ma anche il budget necessario per affrontarlo. S’è parlato di quello che serve, ma anche di quello che manca, di come gestire la società secondo quella che è la visione di calcio dello staff, della richiesta di riconferma di tutto lo staff attuale, di un campo da calcio per la prima squadra ma anche di campi per il settore giovanile, di scouting, pullmini, insomma di tutto ciò che è necessario per far crescere l’Ancona in vista di un campionato in cui la stessa, sotto il profilo societario quanto sotto quello dei risultati in campo, dovrà alzare l’asticella. Obiettivo indispensabile perché Vincenzo Guerini rimanga al suo posto, visto che lo stesso ha dichiarato che per un’Ancona che arriva sesta o settima non c’è bisogno di lui. Non si sarebbe parlato più di tanto di cifre, visto anche che l’argomento budget pare sia stato già affrontato nelle scorse settimane e che lo staff abbia chiesto un sensibile ritocco dello stesso in favore della prima squadra. D’altra parte se la gestione dell’Ancona di quest’anno, a stagione conclusa, avrà abbondantemente superato il milione e mezzo di euro, compreso il versamento a fondo perduto di Stefano Marconi per l’iscrizione in sovrannumero, è chiaro che per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno servirà di più. Patron Marconi, con Recchi ed Egidi, s’è preso dunque qualche giorno per pianificare il tutto, probabilmente anche per capire chi saranno nel prossimo anno i suoi compagni d’avventura, in qualità di sponsor oppure di soci. In questo senso, infatti, sarebbe da considerare l’incontro che i vertici societari dovrebbero avere nei prossimi giorni con Mario Russo, l’imprenditore ex Fano attualmente a L’Aquila. Marconi cerca uno sponsor forte che possa incidere in maniera rilevante nella programmazione della società per il prossimo anno. Condizione utile per far fronte alle richieste di Guerini, Ancarani e Gadda. Utile ma non indispensabile, perché patron Marconi potrebbe anche decidere di proseguire la navigazione in biancorosso in solitaria, da socio forte e unico, vista in tal caso la probabile uscita di Polci. La prossima settimana, dunque, sarà quella decisiva per tracciare il futuro dell’Ancona.

Giuseppe Poli