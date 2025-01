Ancona, testa a Chieti per riscattarsi presto: "Che rabbia, il gol di Amadori era buono"

Quel gol di Amadori al 5’, contro la Fermana, era buono. Ma è inutile pensarci ancora, perché tra pochi giorni l’Ancona scenderà in campo a Chieti. Altra partita, da affrontare resettando il ko nel derby. E’ il pensiero del ds Pietro Tamai in sintesi, che ritorna su quell’episodio che avrebbe potuto far svoltare la partita che poi, invece, l’Ancona ha perso: "Abbiamo approcciato bene la gara, avevamo fatto gol e ce l’hanno annullato. Il gol è buono, da quel che si vede in tv. Sicuramente avrebbe cambiato la partita".

Già, perché poi per il resto del derby non è certo stata la migliore Ancona: "Non siamo stati lucidi – prosegue Tamai – Gulinatti e Alluci hanno giocato meno bene di altre volte, però la Fermana non ha mai tirato in porta, e nell’unico tiro ha fatto gol. Loro erano venuti per prendere il punto, ci aspettavano, la cosa che avrebbe cambiato la partita era il gol di Amadori, perché poi loro avrebbero dovuto alzarsi e ci avrebbero concesso spazi. Loro alla fine hanno fatto la loro gara onesta e pulita, noi abbiamo semplicemente sbagliato gara. Ci sta che i tifosi dicano che è mancato un pizzico di cattiveria e di lucidità, probabilmente dopo otto gare di fila l’abbiamo pagato eccessivamente. Perché era un punto che meritavamo. Bravi loro, merito alla Fermana che ha portato a casa la partita, anche se non si meritava l’intera posta. Ma il calcio è così, anche noi non meritavamo i tre punti ad Ascoli".

Domenica i dorici giocano a Chieti – diretta tv su vivoazurrotv.it e radiofonica su Radio Tua – contro un avversario che già all’andata ha causato un dispiacere all’Ancona. Motivo in più per provare a reagire, riprendendosi punti persi per strada. "Adesso rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di fare una grande gara a Chieti domenica – prosegue Tamai –. E’ una squadra che s’è rafforzata, che ha un bravo allenatore, e gioca in casa. Sarà una bella gara, anche perché quando ti trovi davanti a squadre forti, e lo dimostra la classifica, paradossalmente puoi riuscire a giocare anche meglio".

Nel Chieti mancherà Vuthaj, squalificato, ma l’Ancona pensa a se stessa: "Mi aspetto che la squadra resetti tutto e riparta dalle migliori prestazioni – conclude Tamai –. I primi posti (escluso il primo, ndr) sono raggiungibili, parlo del secondo, del terzo. Però non possiamo sbagliare più nulla. E’ un campionato in cui anche il punto e la continuità di risultati, fanno la differenza".

Giuseppe Poli