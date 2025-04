Ancona: Trattative in corso per nuovi soci e sponsorizzazioni

Sull’Ancona del futuro qualcosa si muove. Il Resto del Carlino ieri ha riportato della trattativa della sponda marconiana con Guglielmo Manzo, imprenditore nel settore della commercializzazione di energia e gas, proprietario dal 2020 dell’Arezzo insieme alla sua azienda New Energy Gas e Luce. Manzo smentisce categoricamente e conferma il suo totale appoggio all’Arezzo, ma il piano per cercare di coinvolgerlo proseguirebbe, proprio perché Marconi & C. avrebbero già confermato un socio per il prossimo anno. Mancherebbe infatti solo l’ufficializzazione, ma Mario Alessandro Russo, attualmente presidente dell’Aquila ed ex patron del Fano, sarebbe in uscita dalla società abruzzese per approdare ad Ancona, in società con Marconi. Ecco dunque che lo scenario in vista del prossimo anno potrebbe farsi interessante, anche se ancora da definire, visto che l’Ancona è una società sportiva dilettantistica e non di capitali, condizione indispensabile per l’ingresso di nuovi soci. Con l’accordo con Russo già in tasca, ecco che Marconi, Recchi ed Egidi starebbero lavorando per convincere Guglielmo Manzo, come pure Riccardo Gaucci. Forti dell’imminente ingresso dell’ex Fano, attivo nel settore della digitalizzazione, ma anche di una nuova sponsorizzazione che arriverebbe da Netoip, grazie all’accordo con il suo fondatore e proprietario, Giacomo Di Napoli, imprenditore anconetano. E’ una parte di quel tetris societario che può portare l’Ancona ad ampliare la sua compagine societaria e a darsi una forma e una dimensione diversa rispetto al passato per poter guardare con fiducia verso il futuro. Le trattative con Manzo e con Gaucci sarebbero aperte e potrebbero portare ulteriore ossigeno all’Ancona che verrà. Al di là di chi ne sarà il presidente. Sul tema il sindaco Daniele Silvetti, ospite ieri sera alla trasmissione Dorici di VeraTv, condotta da Mauro Anconetani, s’è detto assolutamente fiducioso: "Sono sempre stato abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno. Oggi esiste una società che lo scorso giugno non c’era. Possiamo e dobbiamo migliorare. Ho sempre dato la mia disponibilità a incontrare figure che mi venivano sollecitate da Marconi e Polci, o per mandare da loro chi si rivolgeva a me. Certezze di nuovi soci? Le voglio da loro. Anche per questo li convocherò in Comune la prossima settimana, per capire fino in fondo che intenzioni hanno. Perché c’è anche un problema sociale e di ordine pubblico, per capire che comunicazione e che segnale dare ai tifosi e alla città".

Giuseppe Poli