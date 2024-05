Andata della finale playoff sabato al Dorico, la settimana successiva in Sicilia. Mister Tumiatti: "Saranno due grandi partite». La Primavera pronta a giocarsela col Catania

Primavera in finale playoff contro il Catania, prima partita sabato alle 11 al Dorico, la settima successiva in Sicilia. L’approdo di un percorso di crescita che premia la formazione dorica guidata da mister Riccardo Tumiatti: "Un percorso estremamente positivo, il nostro – spiega il tecnico – qualunque sarà l’esito di queste ultime due partite. Quando si arriva a giocarsi una finale significa che il percorso fatto è stato positivo, sotto tutti gli aspetti. Sarà una finale importante non solo per il risultato ma soprattutto a livello emotivo: questo è uno sport per qualcuno un lavoro, ma quello che deve spingere questi ragazzi è provare emozioni per quello che si fa". Un doppio confronto con il Catania che arriva a coronamento di tutta una stagione: "Potrebbe essere la ciliegina su una bella torta, che in ogni caso rimane lo stesso bellissima, perché raggiungere una finale ha un certo tipo di significato, per l’avvenire di un club, è un valore aggiunto. Ovvio che le finali si giocano per vincerle e basta, ma bisogna affrontarle con la giusta consapevolezza del percorso fatto e siamo fiduciosi per tutto quello che hanno dimostrato finora i nostri ragazzi". Di là ci sarà il Catania: "Un’ottima squadra, rinforzata a gennaio, appunto perché il loro obiettivo è quello di vincere e salire di categoria. Noi partiamo da quello che abbiamo e siamo consapevoli che, male che vada, usciremo avendo dato tutto come abbiamo sempre fatto".

g.p.