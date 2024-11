Juventus-Torino, Motta conferma i big in attacco. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 8 novembre 2024 - L’Allianz Stadium ospita sabato sera il derby della Mole, la stracittadina del capoluogo piemontese vinta dal Torino solamente una volta negli ultimi 36 precedenti. La Juventus di Thiago Motta, tra le tre squadre imbattute nei principali campionati europei, vanta una difesa quasi impenetrabile: ha subito meno tiri (93) e meno conclusioni nello specchio (27) di qualsiasi altra squadra di Serie A. Al contrario, i granata hanno affrontato il maggior numero di tiri sia totali (188) che in porta (58, a pari col Venezia). La squadra di Paolo Vanoli ha perso cinque delle ultime sei partite, segnando pochi gol e risultando spesso inferiore nei duelli: ha vinto solo il 47% dei contrasti, a differenza del 54% della Vecchia Signora, leader in questa speciale classifica. I bianconeri, però, concedono qualcosa su sviluppi di palla inattiva: ben cinque gol subiti sui sette totali sono arrivati così, di cui due a seguito di un corner e tre su rigore.

I precedenti

Questo sarà il derby numero 159 tra Juventus e Torino in Serie A; i banconeri godono di un saldo positivo di 77 vittorie a fronte di meno della metà di quelle granata (35), con 46 pareggi a completare il quadro. Inoltre, quella bianconera è la squadra contro cui il Toro ha subito più sconfitte nel torneo (77 appunto in 158 gare totali) e dalla quale si è vista rifilare più gol (245) nella competizione. La Vecchia Signora è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby contro il Torino in Serie A (26V, 9N), pareggiando la gara più recente contro i granata nel torneo (0-0, il 13 aprile scorso); in generale, le due squadre non impattano due match di fila nella competizione dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002 (due anche in quel caso, con rispettivamente Marcello Lippi e Giancarlo Camolese in panchina). Madama è rimasta imbattuta negli ultimi 18 match contro il Torino in Serie A (13V, 5N) tenendo la porta inviolata in otto di questi incontri, inclusi i due più recenti; in particolare, i bianconeri potrebbero collezionare tre ‘clean sheet’ di fila contro questa avversaria nel massimo torneo per la prima volta dal periodo tra settembre 2017 e dicembre 2018 (tre anche in quel caso). Negli ultimi 14 incroci con il Torino in Serie A, la Juventus non ha subito gol nel 57% dei casi (otto match); in generale, i bianconeri hanno collezionato 62 clean sheet nel torneo contro i granata (in 158 gare): soltanto contro l’Inter ne contano di più (64) nella competizione. Tutti gli ultimi cinque gol segnati nel derby della Mole in Serie A sono stati realizzati su sviluppi di palla inattiva (quattro a seguito di corner e uno da punizione indiretta), e tutti dalla Juventus (Danilo, Bremer, Rabiot, Gatti e Milik). La Juventus ha ottenuto 13 successi e cinque pareggi negli ultimi 18 incontri interni contro il Torino nella competizione, inclusi gli ultimi 12 giocati all’Allianz Stadium (9V, 3N): contro nessuna formazione, i bianconeri vantano più incontri senza perdere che contro i granata nel loro attuale stadio nella competizione (12 come contro Bologna, Cagliari e Genoa).

Le parole di Thiago Motta

"La squadra fisicamente sta bene. Dopo la trasferta di Lille abbiamo avuto un po' di tempo per riposare e per concentrarci successivamente su questa partita. Contro il Torino - afferma Thiago Motta nella classica conferenza stampa di vigilia - giocherà dall'inizio chi starà meglio, ma anche chi subentrerà a gara in corso sarà fondamentale. Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Adzic non saranno a disposizione per la partita, oltre a Milik e Bremer. Douglas ieri (giovedì 7 novembre, nda) in allenamento non si è sentito ancora al 100% e ho deciso che non voglio rischiare, Vasilije ha avuto un piccolo problema e dobbiamo valutare le sue condizioni. Tutti gli altri sono arruolabili per il derby della Mole. La nostra difesa? Sta lavorando molto bene, ma abbiamo ancora ampi margini di crescita. Questo discorso vale in generale per tutti i reparti della nostra squadra, non solo per quello difensivo. Le sensazioni sono ottime per il derby della Mole. Questa è una gara speciale per noi e per i nostri tifosi. Domani faremo il massimo per giocare una grande partita. I derby, in generale, sono partite belle da giocare e qui ho percepito proprio questa sensazione e, di conseguenza, cercheremo di regalare ai nostri tifosi una grande gioia. Mi sento un grande privilegiato perché da quando ho iniziato a giocare a calcio da professionista ho vissuto in grandi città. Oggi accade lo stesso perché alleno una grandissima squadra e vivo in una bellissima città come Torino. Locatelli? Se Manuel sta giocando con questa personalità il merito è tutto suo. Arrivava da un periodo non facile quest'estate e ha reagito con positività e voglia di continuare a lottare. Potranno esserci nuovamente periodi difficili, ma se dovessero arrivare sono tranquillo perché li saprà gestire come ha già fatto. Ora sta molto bene e ne giova tutta la squadra. Domani possono giocare dal primo minuto tutti i giocatori che saranno a disposizione. La fascia da capitano? Chi l'ha indossata fino a questo momento l'ha fatto perché se lo è meritato e perché incarna i valori e mette in mostra le caratteristiche che per me deve avere il capitano di una squadra".

Le dichiarazioni di Vanoli

Queste le parole del tecnico del Torino, Vanoli, in vista della stracittadina. "Il gruppo sta bene, molto bene. Vissuto una bellissima settimana, sapendo l'importanza della partita. C'è silenzio, è bello sentire la carica intorno al derby. Le motivazioni si trovano da sole. Davanti a noi abbiamo la fortuna di vivere il presente e queste sensazioni, si provano poche volte. Nei ragazzi c'è voglia di scrivere una pagina importante".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Fagioli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Njie. All. Vanoli.

Orario e dove vedere la gara

Juventus-Torino è in calendario per sabato 9 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K, Sky Sport (251) . Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: a dirigere il match sarà Sozza, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi. Quarto ufficiale Guida, al VAR Marini e AVAR Abisso.

