Cagliari-Milan, Fonseca avanti tutta: Camarda titolare con Leao

Milano, 8 novembre 2024 - "Abraham titolare? Sabato gioca Camarda". Fonseca stupisce ancora una volta. Dopo aver vinto a Madrid, la nuova sorpresa è la titolarità del 16enne, per la prima volta in carriera. "Dobbiamo vincere col Cagliari per dare un senso al successo del Bernabeu", specifica il portoghese.

La curiosità resta grande per la scelta di Camarda: "Per me non è sorprendente. Tutti nel club credono in lui, lavora bene e capisce cosa fare in campo. Nei giocatori non guardo l'età, ma la qualità. E lui la dimostra tutti i giorni. Morata (infortunato) non è solo un attaccante, ma anche un giocatore che sblocca le linee di passaggio. Camarda in questo momento è più pronto di Abraham per farlo e Tammy non è al 100%. Jovic? Si allena ma ha dolore (pubalgia), non ci sarà".

Ancora su Morata: "Subito dopo lo scontro aereo con Pavlovic in allenamento non pensavo ci fossero problemi. Ora sta bene, ma non può scendere in campo. In Spagna hanno detto che giocherà o la prima o la seconda partita? Non so come sia possibile. C'è un protocollo: dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi dieci giorni: è il protocollo, non un'opzione".

Il profumo dell'impresa di Madrid, comunque, è ancora nell'aria: "Per me non è cambiato niente. Devo seguire la strada in cui credo. Magari se non vinco con il Cagliari si torna indietro. Io non bado mai a quello che succede fuori, non guardo nulla: l'avevo detto dopo le sconfitte, è lo stesso adesso".

Intanto Leao, dopo tre panchine, è tornato meravigliao: "Partirà dall'inizio. Ha fatto una buona partita, avrebbe potuto fare meglio. Ha avuto 9-10 occasioni, deve migliorare nell'ultima scelta e, lo vediamo tutti, anche a livello difensivo. Con lui ho adottato una strategia: forse non era la migliore. Ne ho adottata un'altra: ora funziona. Ma mai avuto problemi con lui. Ha accettato le scelte e ha avuto una reazione".

La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. All. Fonseca

Ora e tv: 18, Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky)