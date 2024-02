"Angelana ed Ellera si sfidano in una battaglia senza gol: 0-0 al Migaghelli"

ANGELANA

0

ELLERA

0

ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Bartolini, Bolletta, Melillo (28’ st Sallaku), Confessore; Sforna (43’ st Vitaloni), Gabrielli (28’ st Abbate), Ravanelli; Ventanni; Luparini, (37’ st Lo Gelfo) Colombi. A disp.: Bocci, Sangare, Roscini, Sorana, Cuocolo. All.: Gregori.

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca, Consonni, Cenerini, Convito; Campelli (25’ st Bartoli), Trinchese (34’ st Mennini), Piccioli; Bocci, Rossi, Boldrini (11’ st Tempesta). A disp.: Guerra, Mottola, Morlunghi, Ndedi Rodrigue, Sargentini, Mariotti. All.: Bisello Ragno.

Arbitro: Palombi di Terni (Mancini di Terni e Bicaroni di Foligno).

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Rossi, Bocci (E), Ravanelli, Colombi, Sallaku (A).

Una battaglia al sapore di playoff si chiude sullo 0-0 al Migaghelli con l’Ellera che porta a casa il settimo risultato utile di fila e consolida il terzo posto e l’Angelana che mantiene la quarta piazza con il primo pari della gestione Gregori dopo le due vittorie di fila. La pioggia condiziona la prima mezzora e il primo sussulto arriva solo al 31’ quando Luparini spreca. Colombi veste allora i panni dell’assistman, Ventanni non trova la palla e Bartolini calcia alto. L’Ellera si vede nell’ultima azione del primo tempo quando Colombi si si sostituisce a Buini salvando sulla linea la conclusione di Piccioli che già pregustava il gol. Nella ripresa pronti via e Boldrini finisce giù in area, ribaltamento di fronte e Ravanelli resta a terra dopo l’uscita di Segoloni. L’Ellera spinge sulla destra con Bocci e ci vuole un gran recupero di Melillo per evitare guai alla porta giallorossa. L’Angelana alza il ritmo e al 52’ c’è Segoloni a dire no a Ravanelli servito da Sforna. Quando poi Sforna si mette in proprio, al 60’, Segoloni non trattiene e Colombi insacca da due passi. Si alza però la bandierina dell’assistente Bicaroni e l’arbitro Palombi di Terni annulla fra le proteste dell’Angelana.