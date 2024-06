Annullata Belgio-Israele. Le autorità di Bruxelles temono attentati

Bruxelles, 19 giugno 2024 – Belgio-Israele non verrà giocata. La partita in programma il prossimo 6 settembre, valevole per la Nations League, non si disputerà per ragioni di ordine pubblico, legate alla tragica situazione di Gaza. Le autorità di Bruxelles si sono rifiutate di rilasciare l’autorizzazione per far giocare il match. Troppa la paura per possibili attentati da parte di estremisti islamici in occasione della trasferta della nazionale israeliana.

"La città di Bruxelles considera impossibile organizzare Belgio- Israele allo stadio Re Baldovino", si legge in un comunicato, "dopo un'attenta e approfondita analisi abbiamo concluso che giocare una simile partita nella nostra capitale porterebbe a grandi manifestazioni e contromanifestazioni mettendo a rischio l'incolumità degli spettatori, dei giocatori, degli abitanti e delle nostre forze di polizia".

Bruxelles non è stata la sola città in Belgio che ha rifiutato di ospitare la partita per motivi di sicurezza. In precedenza anche la città di Lovanio aveva negato il rilascio delle autorizzazioni necessarie per organizzare lo svolgimento l'incontro. Il rifiuto di Bruxelles ha suscitato la reazione di Georges-Louise Bouchez, presidente di uno dei principali partiti del Belgio, il liberale MR, il quale ha lanciato un appello al sindaco della città affinché autorizzi lo svolgimento della partita sul territorio comunale.

Le forze dell’ordine vogliono evitare che una serata all’insegna dello sport si trasformi in tragedia, proprio come avvenuto lo scorso 16 ottobre, quando un tunisino, appartenente a gruppi estremisti islamici, ha aperto il fuoco contro alcuni tifosi svedesi che si stavano recando allo Stadio Re Baldovino per assistere al match tra Belgio e Svezia, causando 3 morti e un ferito. In seguito all’agguato, il livello di minaccia terroristica a Bruxelles si è alzato da 2 a 3.