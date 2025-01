APPIGNANESE AFFONDA. Il Moie Vallesina vince e convince

moie vallesina

3

appignanese

1

MOIE VALLESINA: Panfoli, Cameruccio, Druzhbliak, Carboni, Gregorini, Marini, Nardone (30’ st Pandolfi), Mosca (32’ st Nacciarriti), Pieralisi (18’ st Sassaroli), Paolucci (38’ st Lorenzetti), Pierpaoli (30’ st Costantini). All. Rossi.

APPIGNANESE: Amico, Bergamini, Raffaelli (18’ st Argalia), Marcolini (10’ st Daniele), Zitti (25’ st Gesuelli), Brandi, Tarquini, Rapaccini, Raponi (10’ st Fermani), Mongiello, Jayed (18’ Pasqui). All. Canesin.

Arbitro: Dioudane di Fermo.

Reti: 30’ pt Paolucci, 35’ pt e 10’ st Pieralisi, 32’ st Mongiello Note: espulso al 45’ st Brandi per gioco violento.

Il Moie Vallesina vince e convince. Locali in doppio vantaggio già nel primo tempo anche se gli ospiti hanno la possibilità di colpire su rigore, ma Raponi non riesce a realizzarlo. A gonfiare la rete per i padroni di casa ci pensano Paolucci e Pieralisi (doppietta). L’Appignanese a segno con Mongiello in un secondo tempo che vede anche il Moie sbagliare un rigore.