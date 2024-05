Applausi al "Casini»: è 3-1. Trestina, è un gran finale. Sangiovannese travolta

TRESTINA

3

SANGIOVANNESE

1

TRESTINA: Pollini 6, Belli 6,5, Bucci 6 (39’ s.t. Bartolucci s.v.), Menghi 7, Contucci 6,5, Conti 6, Omohonria 6,5, Farneti 6,5 (41’ s.t. Granturchelli s.v.), Tascini 7,5 (45’ s.t. Sensi s.v.), Di Nolfo 7 (29’ s.t. Soldani 6), Marietti 6 (43’ s.t. Giuliani s.v.). All. Ciampelli 7

SANGIOVANNESE: Timperanza 7, Pertica 6 (40’ s.t. Dei s.v.), Gianassi 5,5 (27’ s.t. Di Rienzo 6), Nannini 6, Farini 6, Masetti 5,5 (16’ s.t. Chelli 6), Shenaj 6, Disegni 6, Canessa 6, Cicarevic 5,5 (1’ s.t. Bartolozzi 7), Senesi 6 (1’ s.t. Rotondo 7). All. Rigucci 6

Arbitro: Palmisano di Saronno 6,5

Marcatori: 27’ p.t. Di Nolfo, 41’ p.t. Menghi, 28’ s.t. Rotondo, 38’ s.t. Tascini (rig.)

TRESTINA - Il Trestina chiude in bellezza superando la Sangiovannese con un perentorio 3-1. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma ben presto sono i locali ad assumere il comando delle operazioni. Al 16’ Menghi verticalizza per Omohonria che si lancia verso la porta ma si attarda al momento del tiro e permette a Pertica di recuperare. Al 27’ i padroni di casa vanno a segno: errato retropassaggio di Gianassi, Di Nolfo intercetta, dribbla il portiere e deposita il pallone in porta. Al 41’ il Trestina raddoppia: punizione di Di Nolfo, colpo di testa di Tascini, il pallone colpisce la traversa, stacco vincente di Menghi che firma il 2-0. Doppio cambio tra gli ospiti al ritorno in campo dopo l’intervallo ed i nuovi entrati sono subito protagonisti al 3’: cross di Bartolozzi e colpo di testa di Rotondo, con il pallone che termina a lato di pochissimo. Passano 5’ e Di Nolfo, lanciato verso la porta, viene fermato per un dubbio fuorigioco. Al 18’ si materializza una sorta di duello Timperanza-Tascini: il portiere prima in uscita sbarra la porta al centravanti, poi si oppone al successivo tiro al volo salvando in corner e sul tiro dalla bandierina è reattivo sul colpo di testa dell’attaccante. Al 28’ il gol della Sangiovannese: assist di Bartolozzi per Rotondo, dribbling e tocco preciso che indirizza il pallone all’angolo lontano. Al 38’ Tascini si procura un rigore e lo trasforma.

Paolo Cocchieri