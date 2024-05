Arne Slot sostituirà Klopp al Liverpool: annuncio ufficiale imminente

L’allenatore del Feyenoord, Arne Slot, ha confermato che sarà lui a sostituire Juergen Klopp come allenatore del Liverpool. "Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale, ma non credo che vi arriverà come una novità il fatto che farò allenatore lì la prossima stagione", ha detto Slot, 45 anni, ieri in conferenza stampa.