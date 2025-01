Anche la Lega Pro nella nuova raccolta delle figurine Panini

Anche la Lega Pro, e quindi anche il Picchio, ancora una volta avranno il suo meritato spazio nella storica raccolta Panini ‘Calciatori 2024-2025’. La collezione, giunta alla 64esima edizione, è stata lanciata ufficialmente giovedì con una platea di ospiti d’eccellenza tra cui Ezio Simonelli (nuovo presidente della Lega serie A), Paolo Bedin (presidente Lega serie B), Matteo Marani (presidente Lega Pro), Federica Cappelletti (presidente della divisione calcio femminile Figc). Presenti, inoltre, i due campioni ambassador Lega serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri. L’album si compone di 721 figurine da raccogliere in 120 pagine con la copertina che rappresenta le grandi stelle del massimo campionato nazionale. "La collezione Panini ‘Calciatori’, che da ormai 64 anni è parte integrante del modo di vivere la passione per il calcio da parte di milioni di tifosi italiani – dichiara il presidente della Lega serie A Ezio Simonelli -. Nel corso del tempo l’album si è arricchito per incontrare il gusto delle nuove generazioni".