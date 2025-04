Ascoli a Gubbio per la salvezza: sfida decisiva per Di Carlo e i suoi

Ascoli, è tempo di compiere lo scatto giusto per centrare la tanto agognata salvezza. Le vicissitudini che si sono sviluppate dentro e fuori dal rettangolo di gara nel corso di questi mesi hanno condotto il tecnico Di Carlo e i suoi uomini all’appuntamento odierno di Gubbio che costituirà una certa importanza. Dal fischio d’avvio dell’arbitro Esposito di Napoli in poi (ore 17.30) al Barbetti le due sfidanti si contenderanno i punti in palio. Gli stessi che, giunti a quattro sfide dall’epilogo del campionato, potranno valere tantissimo. La posizione del Picchio è decisamente deficitaria se si vuole parlare di una rincorsa playoff che oggi pare essere un discorso quasi utopistico. La concretezza e la realtà dei fatti invece impongono di concentrare le forze per mettere qualche altro mattoncino. La pratica legata al mantenimento della categoria però in qualche modo risentirà di quanto sta accadendo alla Lucchese. La squadra, di comune accordo con l’Associazione italiana calciatori, ha indetto nei giorni scorsi uno sciopero annunciando di non scendere in campo nel derby in trasferta contro il Pontedera. Nelle ultime ore però il ds si è rapportato con il sindaco revisore Varetti per confrontarsi sulla possibilità di scendere o meno in campo. E da quanto emerso sembrerebbe che il tecnico Gorgone e i suoi uomini scenderanno regolarmente per onorare i colori chiamati a difendere.

Proprio in questa fase del campionato i rossoneri hanno dimostrato di non demordere affatto, sfoderando prestazioni incredibili. Come nell’ultima uscita contro la corazzata Ternana dove i toscani si sono imposti 4-1 probabilmente mandando a farsi benedire le ultime possibilità rossoverdi di vincere il campionato. Tale scenario chiaramente potrebbe finire per agevolare indirettamente il Picchio nell’avvicinarsi sempre più alla salvezza. Soltanto una cosa non dovrà accadere: la sconfitta dell’Ascoli a Gubbio e la contestuale vittoria della Lucchese a Pontedera. Nelle scelte che Di Carlo potrebbe decidere di operare dal primo minuto in difesa ci sarà il rientro di Menna che andrà a fare coppia con Piermarini al centro. A centrocampo la presenza di Carpani aggiungerà particolare consistenza soprattutto nel fare legna. In attacco infine ora Corazza dovrà per forza di cose tornare ad infilare la palla in rete. Il suo digiuno ha creato tantissimi problemi alla squadra che senza di lui ha confermato di non essere così temibile sotto porta. Occhio però al Gubbio, un avversario che gioca bene e che si sacrifica su tutti i palloni. Gli umbri per battere l’Ascoli proveranno a farsi forti sullo spirito di gruppo che l’ex Fontana ha saputo infondere molto bene.

Massimiliano Mariotti