Spal, il rebus da sciogliere è su Arena in difesa

La Spal di Dossena, smaltita la rabbia per il gol dell’1-1 incassato al 95’ contro il Gubbio nell’ultimo match andato in scena, ieri ha regolarmente continuato la preparazione in vista dell’appuntamento contro il Picchio. In campo il tecnico degli estensi sembrerebbe intenzionato a proseguire sulla strada del 3-5-2, veste che di recente non ha prodotto risultati esaltanti ma che in campo sembrerebbe garantire determinati equilibri. I biancazzurri infatti si presenteranno di fronte ai bianconeri reduci da un solo pareggio ottenuto nelle ultime tre partite. La posizione di classifica resta ancora molto deludente, ma nell’ultimo periodo va detto che l’infermeria è divenuta particolarmente affollata creando non poche difficoltà a Dossena nella scelta della sua formazione titolare. Dei lungodegenti non ci saranno rientri. Il rebus principale resta quello legato al centrale difensivo Arena, uscito claudicante dalla partita col Gubbio.