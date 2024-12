La Primavera cade in casa con la Ternana

ascoli

1

ternana

2

: Sciammarella, Caucci, Di Salvatore (dal 30’ s.t. Lattanzi), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Ciccanti (dal 17’ s.t. Cerbone), Lo Scalzo (dal 30’ s.t. Finotti), Colaiacomo (dal 30’ s.t. Deriu), De Witt (dal 30’ s.t. Flaminio), Gorica. Panchina: Dente, D’Amore, Pettinari, Gaspari, Madonna, Brown Samper, Valori. Allenatore: Ledesma

TERNANA: Di Loreto, Valenti, Gori, Goretti, Trifelli, Sow (dal 20’ s.t. Guaglianone), Viviani (dal 42’ s.t. Montenegro), Fulga (dal 42’ s.t. Coltorti), Turella, Boudaas (dal 28’ s.t. Ferlicca), Loconte (dal 20’ s.t. Pllana). Panchina: Lorrai, Barletta, Rota, Biancafarina, Cancellieri, Pierdomenico, Culi. Allenatore: Morrona

Arbitro: Ursini di Pescara

Marcatori: all’8’ p.t. rig. Viviani (T), al 41’ p.t. Caucci (A), all’8’ s.t. Boudaas (T)

Note - Ammoniti Caucci, Cerbone per l’Ascoli, Sow, Loconte, Turella, Gori, Trifelli per la Ternana. Angoli: 5-4. Recuperi: 2’ p.t., 6’ s.t.

Brutto scivolone in casa per la Primavera dell’Ascoli che, sabato scorso al Picchio Village contro la Ternana, si è vista battere dagli umbri per 2-1. Quella incassata dalla formazione allenata da Ledesma è stata una brutta tegola che ha prodotto una brusca battuta d’arresto nella corsa per un piazzamento playoff che sembrava procedere tutto sommato bene nel corso delle recenti settimane. Il match si è subito aperto nel peggiore dei modi con il vantaggio delle Fere arrivato dal dischetto. Poco prima i bianconeri avevano colpito un legno nelle battute iniziali del confronto. Il vantaggio ternano così è stato quello prodotto dagli undici metri da Viviani. Nell’occasione era stato lo sfortunato Dodde nel toccare la palla con un braccia in area. Incassato lo svantaggio la reazione del Picchio non si è fatta attendere in chiusura di primo tempo con il momentaneo pareggio di Caucci. Nella prima parte della ripresa però gli umbri si sono mostrati abili nel riportarsi avanti e poi nel difendere il risultato fino al triplice fischio finale.

Negli altri incontri di giornata invece hanno potuto sorridere gli under 17 e 16. I ragazzi di Medori hanno vinto in trasferta per 4-2 (a segno i bianconeri Valori, Cocchieri, Fortuna e Pagnotta) in casa dell’Audace Cerignola, mentre la formazione di Monaco ha rifilato un secco 3-0 ai danni del Giugliano grazie alle firme di Platania, Cucco e Ciabattoni. Roboante 6-0 infine quello fatto registrare dagli under 15 di Cusimano. Al festival del gol hanno preso parte Cappella, Spano, Tappi, Bocci, Sirocchi e Djoric.

mas.mar.