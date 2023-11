Post anti Israele, Atal del Nizza squalificato. Salterà 7 turni

Nizza, 26 ottobre – Il difensore algerino del Nizza Youcef Atal è stato squalificato per sette giornate per aver condiviso su Instagram un post di un predicatore che incitava all'odio verso Israele dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Era stato il Consiglio nazionale etico della federcalcio francese a investire del caso la commissione disciplinare della Lega (Lfp) che ha fatto partire lo stop dal 31 ottobre. Atal, 27 anni e a Nizza dal 2018, era già stato sospeso a tempo indeterminato dal club della Costa d'Azzurra il 18 ottobre. La procura di Nizza ha aperto un'indagine sul calciatore per "apologia di terrorismo" e "incitamento all'odio o alla violenza sulla base di una specifica religione", reputando il messaggio antisemita. Il messaggio condiviso dello sceicco e predicatore palestinese Mahmoud al-Hasanat che chiedeva ad Allah di mandare "un giorno nero per gli ebrei" e di "accompagnare la mano dei musulmani che scagliano pietre". Dopo le polemiche suscitate, il nazionale algerino aveva eliminato il post e si era scusato dicendosi "consapevole" di aver "sconvolto molte persone" che non era sua intenzione. "Condanno fermamente tutte le forme di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime", aveva aggiunto, "non sosterrò mai un messaggio di odio. La pace è un ideale in cui credo fermamente". Atal ha collezionato 29 presenze con l’Algeria. Nel Nizza allenato da Francesco Farioli, sei presenze e un gol in questa stagione nel massimo campionato francese.