Europa e Conference League, Roma e Fiorentina in diretta. Formazioni e guida tv

Bologna, 14 dicembre 2023 - Si chiude l’ultimo turno della fase a gironi delle coppe europee. Dopo la Champions, Inter, Lazio e Napoli agli ottavi, Milan ‘retrocesso’, tocca a Europa League e Conference League. In campo Roma e Atalanta nella seconda competizione continentale, e la Fiorentina nella terza. Nessun problema per la Dea che è certa degli ottavi di finale e del primo posto del girone, infatti per la trasferta contro il Rakow Gasperini ha convocato undici giocatori della primavera. Se ne riparlerà a marzo con gli ottavi di finale.

Cerca una missione quasi impossibile la Roma che deve battere lo Sheriff e sperare in un risultato favorevole a Praga, dove lo Slavia primo ospita il Servette che è certo degli spareggi Conference League. Difficile per Mourinho arrivare primo nel girone e con il secondo posto la Roma si ritroverebbe agli spareggi contro le retrocedenti dalla Champions.

La Fiorentina di Italiano, invece, è prima nel Girone F della Conference con due punti di vantaggio sul Ferencvaros e proprio in Ungheria si gioca lo scontro diretto. Arrivare primi sarebbe fondamentale per avere l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. Allenatore: Mourinho.

SHERIFF TIRASPOL (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Fernandes; Ankeye, Ricardinho. Allenatore: Pylypcuk.

Formazioni ufficiali FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic; Abu Fani, Zachariassen, Esiti; Katona, Varga, Marquinhos. Allenatore: Dejan Stankovic.

A disposizione: Varga, Radnoti, Besic, Ben Romadhane, Owusu, Siger, Botka, Paszka, Pesic, Lisztes.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Probabili formazioni

RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic; Tudor, Racovitan, Rundic; Sorescu, Berggren, Kochergin, Carlos; Yeboah, Nowak; Crnac. Allenatore: Szwarga.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Miranchuk; De Ketelaere, Muriel. Allenatore: Gasperini.

La prima a scendere in campo sarà la Roma di Mourinho di scena all’Olimpico contro lo Sheriff alle ore 18.45 con diretta su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Dazn.

Sempre alle 18.45 toccherà alla Fiorentina di Italiano in trasferta contro il Ferencvaros allo stadio Groupama Arena di Budapest. Diretta a pagamento su Sky Sport Max, canale 205, e Sky Sport 253. In streaming su Sky Go e Dazn

Alle 21 toccherà all’Atalanta nella trasferta polacca a Czestochowa contro il Rakow. Diretta su Sky Sport 1, canale 201, Sky Sport 252, e in streaming su Sky Go e Dazn.