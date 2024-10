Atalanta: riprendono gli allenamenti, si rivedono i nazionali

Bergamo, 14 ottobre 2024 – Domani, martedì 15 ottobre, l’Atalanta riprende ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica pomeriggio a Venezia. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico Gian Piero Gasperini ritroverà una buona parte dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali, a cominciare dagli azzurri Bellanova, Retegui e Zaniolo.

Torneranno sempre domani i vari De Ketelaere, Hien, Kolasinac e Sulemana. Rientreranno mercoledì, invece, Lookman, Palestra, Pasalic e Samardzic.

In questa sosta per le nazionali sono rimasti a lavorare al centro sportivo Bortolotti i tre portieri Carnesecchi, Rui Patricio e Rossi, e una manciata di giocatori di movimento ovvero Godfrey, De Roon, Ederson, Cuadrado e Zappacosta, oltre ai vari infortunati e acciaccati ovvero Brescianini, che resterà fuori tutto il mese di ottobre, Djimsiti, Toloi, Ruggeri e Kossounou, tutti da valutare domani alla ripresa degli allenamenti, anche se l’albanese e il brasiliano dovrebbero recuperare in tempo per la trasferta di Venezia.