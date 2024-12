Atalanta subito al lavoro dopo il Real: test amichevole contro il Caravaggio vinto 5-1

Bergamo – Nessun riposo per l’Atalanta dopo la battaglia di martedì sera al Gewiss contro il Real Madrid.

Nel pomeriggio il tecnico Gian Piero Gasperini ha riportato i suoi subito sui campi di allenamento del centro sportivo di Zingonia: seduta di scarico per gli undici titolari impegnati la sera precedente contro i Galacticos, mentre chi è subentrato nella ripresa e chi non ha avuto minutaggio è stato schierato in una partitella aperta al pubblico contro i dilettanti della USD Caravaggio.

Vittoria per 5-1 dei nerazzurri dominatori del primo tempo con le reti di Samardzic, Kossounou, Retegui e del 19enne Palestra, mentre nella ripresa Brescianini ha portato il punteggio sul 5-0 prima della rete della bandiera del Caravaggio firmata dall’oriundo argentino Reinero.

Hanno svolto terapie personalizzate, oltre a Scamacca, sia Juan Cuadrado che Giorgio Scalvini che oggi ha festeggiato il suo 21esimo compleanno ai box, per via della spalla sinistra sub lussata dopo il trauma contusivo-distrattivo subito in una caduta di gioco durante la seduta di allenamento di lunedì. Infortunio ordinario, questione di giorni per rivedere il gioiello di Palazzolo di nuovo in gruppo, anche se è difficile per lui, come per Cuadrado, il recupero per la trasferta di sabato a Cagliari.