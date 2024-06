Atalanta, Ben Godfrey si presenta: “La mia nuova casa è bellissima, darò tutto me stesso”

Bergamo, 29 giugno 2024 – "La mia nuova casa è bellissima. Ciao tifosi dell'Atalanta, sono entusiasta di essere qui. Forza Atalanta!”. Benjamin Matthew Godfrey da ieri è un nuovo giocatore dell’Atalanta: visite mediche superate in mattinata a Milano alla clinica La Madonnina, poi nel pomeriggio la prima visita al centro sportivo di Zingonia per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028 con opzione per il 2029.

Oggi le sue prime dichiarazioni ufficiali da atalantino, con qualche parola in italiano, rilasciate ai canali social del club bergamasco: “Non vedo l'ora di cominciare: darò tutto me stesso - ha spiegato il ventiseienne difensore di York - Sono felice di trovarmi qui al centro sportivo. La mia nuova casa è bellissima: non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi".

Prelevato dall’Everton per 10 milioni più 2 di bonus futuri, Ben Godfrey, due presenze con l’Inghilterra di Southgate, 112 in Premier League, è un duttile centrale in grado di giocare anche da ‘braccetto’ laterale, coprendo due ruoli, è adatto a giocare sia nella tradizionale difesa a tre gasperiniana che in un modulo a quattro, ma all’Everton è stato schierato anche da mediano. Classe 1998, corazziere di 188 centimetri, cresciuto nei settori giovanili di York City e Middlesbrough (quando in prima squadra giocava De Roon), poi al Norwich con cui ha spiccato il volo da professionista prima dell’approdo nel 2020 all’Everton con cui ha disputato 67 partite con 16 gettoni nell’ultima stagione.