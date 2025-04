Atalanta all’inglese: il veterano della Premier John Murtough entra in dirigenza. Affiancherà Tony D’Amico

Bergamo, 15 aprile 2025 – Un nuovo dirigente per l’Atalanta che ha potenziato la sua area dirigenziale inserendo il veterano del calcio britannico John Murtough, 54enne ex dirigente di lungo corso nel calcio inglese con Everton, Fulham, Coventry City, Manchester United e nella stessa FA Premier League.

Subito all’opera

Murtough è già operativo al centro sportivo di Zingonia, dove ricoprirà il ruolo di Director of Global Development, per sviluppare ulteriormente il posizionamento internazionale del club orobico. Si occuperà dell’internazionalizzazione della Dea ma anche del mercato, soprattutto per quando concerne l’area britannica.

L’annuncio è stato dato dalla società nerazzurra con una nota diffusa nel pomeriggio. “Atalanta BC – si legge – comunica un nuovo ingresso a livello dirigenziale nell’area sportiva del club, della quale entra a far parte con effetto immediato in qualità di Director of global development il signor John Murtough. Il 54enne dirigente inglese, che sarà coordinato dal direttore sportivo, Tony D’Amico, va a potenziare un’area che mira a sviluppare ulteriormente la propria visione internazionale”.

John Murtough, scrivono ancora dall’ufficio stampa della Dea, “è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver operato per molti anni in Inghilterra con vari ruoli dirigenziali. I suoi trascorsi e i suoi incarichi più significativi con Everton, Fulham, Coventry City, ancora Everton, FA Premier League e Manchester United. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club nerazzurro danno il benvenuto a John Murtough, augurandogli un buon lavoro nell’Area Sportiva di Atalanta BC”. A introdurre il nuovo dirigente nel mondo Atalanta è stato Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, che da giocatore vanta due presenze nella Premier League inglese, con la maglia del Chelsea.