Atalanta, Ademola Lookman cerca un gol da collezione: non ha mai segnato al Meazza

Bergamo, 18 aprile 2025 – L’unico grande stadio in Italia in cui l’attuale Pallone d’oro africano non ha ancora segnato è il Meazza. Domenica sera Ademola Olajede Lookman, l’eroe di Dublino, 36 gol segnati in serie A in maglia Atalanta dal 2022, altri tre in Coppa Italia, cercherà la sua prima marcatura nella Scala del calcio.

L’attaccante anglo nigeriano ha segnato al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Roma, al Ferraris di Genova, al Franchi di Firenze e all’Allianz di Torino, ha battezzato le reti di diversi altri stadi nostrani, ma mai quelle di San Siro.

Mai in casa dell’Inter, mai in casa del Milan, contro cui invece ha segnato gol pesantissimi a Bergamo. E quella di Pasqua in casa del Diavolo rossonero potrebbe essere la sua ultima apparizione da giocatore del nostro campionato nell’impianto milanese.

A fine stagione per lui pioveranno offerte da capogiro: lo cercano Juventus e Napoli, ma soprattutto i top club britannici o altre squadre straniere come il Paris St Germain, per cui a livello di serie A quella di domenica sera contro il Milan potrebbe essere la sua ultima volta al Meazza, almeno per qualche anno.

Lookman peraltro non segna da un mese, dal trionfale 4-0 in casa della Juventus, un’altra anomalia per un giocatore che ha sempre avuto una continuità realizzativa regolare: 49 gol in tre stagioni in nerazzurro, 15 gol nel 2022-23, 17 lo scorso anno, altri 17 quest’anno.

L’Atalanta aspetta il suo ritorno al gol, Gasperini domenica sera lo schiererà nel tandem offensivo con il cannoniere Mateo Retegui (a segno lo scorso anno al Meazza nel 3-3 tra Milan e Genoa), che invece a San Siro cercherà la sua 24esima rete in questo campionato per agganciare il record di Pippo Inzaghi, capocannoniere in maglia atalantina nel 1996/97 proprio con 24 reti.