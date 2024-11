L’Atalanta a Berna in cerca di tre punti in casa dello Young Boys. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 25 novembre 2024 – Domani sera alle 21 l’Atalanta è di scena, per la quinta giornata del girone di Champions League, al Wankdorf Stadion di Berna, tana dello Young Boys, fanalino di coda con altre tre squadre nel girone unico da 36 formazioni, con zero punti e una disastrosa differenza reti di meno dieci, con un solo gol fatto e undici subiti. Svizzeri travolti 5-0 al debutto a Barcellona, poi una sconfitta casalinga pesante per 0-3 contro l’Aston Villa, quindi lo 0-1 interno contro l’Inter, infine la sconfitta per 2-1 sul campo degli ucraini dello Shakthar.

Dea messa bene, con 8 punti frutto di due pareggi interni per 0-0 contro Arsenal e Celtic e due vittorie in due trasferte sui campi di Shakthar e Stoccarda. Con un successo stasera al Wankdorf - dove nel settore ospiti ci saranno 1.800 tifosi giunti da Bergamo - i nerazzurri salirebbero a 11 punti, mettendo un primo mattone verso la qualificazione diretta agli ottavi, avendo poi a gennaio in casa i modesti austriaci dello Sturm Graz, altra formazione a zero punti, per salire a quota 14 e cercare poi un altro punto nei due scontri stellari il 10 dicembre al Gewiss contro il Real Madrid e poi il 28 gennaio a Barcellona.

Contro lo Young Boys c’è un precedente recente: nell’autunno 2021, nel girone eliminatorio di Champions, la squadra di Gasperini si impose con un risicato successo per 1-0 a Bergamo (con gol di Pessina nel finale) e ottenne poi al ritorno un rocambolesco 3-3 a Berna con rete del pareggio di Muriel a due minuti dal termine.

Atalanta volata in Svizzera questo pomeriggio senza lo squalificato Ederson, senza l’acciaccato Zappacosta e senza Scalvini, non convocato per ragioni di prudenza, in quanto si giocherà in un terreno sintetico. Gasperini dovrebbe rilanciare dietro Kolasinac (ma ha recuperato anche Djimsiti), per la corsia destra ballottaggio tra l’esperto Cuadrado e un Bellanova non al meglio, mentre in mediana Pasalic dovrebbe rilevare Ederson. Davanti due alternative, il tridente classifico oppure il modulo con il trequartista schierando Brescianini o Samardzic dietro a Retegui, alla ricerca del suo primo gol nelle coppe europee, e Lookman.

Probabili formazioni

Young Boys (4-2-3-1): 26 Von Balmoos; 27 Blum, 13 Camara, 30 Lauper, 3 Hadjam; 7 Ugrinic, 20 Niasse; 77 Monteiro, 10 Imeri, 21 Virginius; 35 Ganvoula. (33 Keller, 40 Marzino, 6 Pfeiffer, 23 Benito, 19 Persson, 24 Athekame, 8 Lakomy, 39 Males, 60 Dema, 11 Colley, 15 Elia, 9 Itten). All.: Magnin

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 23 Kolasinac; 7 Cuadrado, 15 De Roon, 8 Pasalic, 22 Ruggeri; 44 Brescianini; 32 Lookman, 11 Lookman. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 5 Godfrey, 19 Djimsiti, 16 Bellanova, 27 Palestra, 46 Manzoni, 24 Samarzic, 10 Zaniolo, 17 De Ketelaere). All.: Gasperini

Dove vederla: diretta tv martedì dalle 20.45 su Sky Sport