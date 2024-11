L’Atalanta monitora Daniel Maldini come rinforzo per la prossima estate

Bergamo, 1 novembre 2024 – L’Atalanta monitora Daniel Maldini come possibile rinforzo nel mercato invernale o per la prossima estate. Il neo azzurro, nipote di Cesare e figlio di Paolo, da qualche mese è entrato nel radar di tutti i top club, ma la Dea sembra essere già avanti a tutti, per gli storici buoni rapporti con il Monza e con Adriano Galliani, vedi l’affare Pessina due anni fa, e per gli ottimi rapporti tra i Percassi e Paolo Maldini, accostato anche al club bergamasco lo scorso anno per un ruolo dirigenziale.

E poi c’è il fattore Gasperini: il giovane Maldini, dopo aver faticato nei prestiti con lo Spezia e l’Empoli, è esploso sotto la guida di Raffaele Palladino, un allievo gasperiniano. Ma alle dipendenze di Gasp potrebbe fare il definitivo salto di qualità, come accaduto al coetaneo De Ketelaere, a Scamacca o ora a Retegui, giusto per citare gli esempi più recenti.

L’Atalanta lo segue, come ha confermato nei giorni scorsi lo stesso amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi: “Maldini è un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. Un ragazzo che l’Atalanta deve seguire. Sicuramente lo stiamo monitorando”. Maldini - che peraltro due giorni fa ha giocato a Bergamo da avversario, entrando nel finale, ma senza brillare, complici anche problemi fisici che lo stanno rallentando in questo periodo - interessa per la prossima estate, ma viene considerato eventualmente anche per il mercato di gennaio, soprattutto nel caso in cui Nicolò Zaniolo, che comunque ha fatto bene mercoledì contro il Monza, non dovesse garantire un buon contributo in termini offensivi e realizzativi.