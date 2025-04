L’Atalanta non sa più fare gol: nel 2025 sette gare senza esultare

Bergamo, 1 aprile 2025 – All’Atalanta, ancora secondo miglior attacco della serie A con 63 reti, stanno mancando i gol nel 2025. Negli ultimi tre mesi, restando alle gare italiane (in Champions tra gennaio e febbraio nove gol realizzati tra Sturm Graz, Barcellona e Bruges) ben sette gare senza fare gol.

Il bottino realizzativo del nuovo anno della Dea - con 63 gol segnati in 30 giornate, di cui 19 nel girone di ritorno - va tarato sul fatto che in appena tre partite la squadra nerazzurra ha segnato un’abbuffata da 14 gol, con due 5-0 a Empoli e Verona e il 4-0 in casa della Juventus, cui vanno aggiunti i due gol contro il Napoli e a Como.

Per il resto zero gol nella Supercoppa contro l’Inter, uno 0-0 a Udine, poi in casa un 1-1 contro il Torino, zero gol nella sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, due 0-0 contro Cagliari e Venezia e le ultime due sconfitte con zero gol segnati contro l’Inter in casa e a Firenze. A gennaio in casa anche l’1-1 contro la Juventus, ma si trattava del recupero dell’ultima giornata di andata. Per comprendere la frenata nerazzurra diventa decisivo questo dato realizzativo. Con alcune sottolineature: De Ketelaere, 11 gol stagionali, e Samardzic, 5 gol stagionali, non hanno mai segnato nel 2025. Stesso discorso per Brescianini. Zero anche per Scamacca, che però ha giocato solo uno spezzone contro il Torino, e per lo stesso Zaniolo, utilizzato in alcune gare a gennaio prima di essere ceduto alla Fiorentina. Zero anche per Maldini, in quattro spezzoni finora disputati. Una rete per Pasalic, nel 4-0 a Empoli.

Letteralmente a galla la Dea sono stati i due bomber Retegui e Lookman, con qualche gol di centrocampisti e difensori nelle varie abbuffate contro Empoli, Verona e Juve. Il calo di rendimento nerazzurro, con quattro punti in sei gare casalinghe di campionato nel 2025 (oltre alla settima in Coppa Italia contro il Bologna), coincide con il calo realizzativo da appena tre gol segnati al Gewiss in questo 2025 (quattro con il recupero contro la Juventus). La priorità per Gasperini è ritrovare i gol. Quelli degli altri attaccanti, soprattutto dei vari De Ketelaere, Maldini Samardzic, Pasalic e Brescianini. A cominciare già dalla prossima gara casalinga contro la Lazio, domenica alle 18, in cui tornerà Ederson e saranno disponibili davanti tutti gli elementi offensivi, mentre dietro è difficile il recupero per Posch e Toloi, ma ci sono continui progressi per Kossounou che potrebbe essere tra i convocati.