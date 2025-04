L’Atalanta in casa del Milan cerca punti pesanti per blindare il terzo posto

Bergamo, 19 aprile 2025 – L’Atalanta, tornata a vincere domenica contro il Bologna, terza a quota 61, domenica sera cerca nel Meazza rossonero tre punti pesantissimi per blindare la corsa Champions.

Dea che, calcoli alla mano, ha bisogno di 10 punti in queste ultime sei giornate per conquistare la quinta qualificazione Champions negli ultimi sei anni. Impresa a portata di mano per la squadra di Gasperini, attesa domani sera dal Milan e a maggio dal confronto casalingo contro la Roma, ma in mezzo da quattro gare sulla carta quasi scontate: venerdì sera al Gewiss arriverà il Lecce, poi la trasferta sul campo del Monza ultimo, nelle ultime due giornate la trasferta in casa di un Genoa salvo e senza stimoli, all’ultima arriverà il Parma che potrebbe essere già salvo e senza stimoli.

Per andare in Champions basterebbe fare risultato con le provinciali, ma Gasperini domenica, dopo il successo contro il Bologna, ha indicato una strada più diretta: “Serviranno almeno altre tre vittorie, penso che con 70 punti circa si possa ottenere la qualificazione in Champions: se fossimo capaci di fare un grande risultato a Milano sarebbe più facile, altrimenti dovremo trovare punti in casa”.

Dea che nel San Siro milanista nel 2024 ha conquistato un successo per 2-1 in Coppa Italia a gennaio e un pareggio per 1-1 a febbraio in campionato: curiosamente tutti i gol nerazzurri erano stati siglati da Koopmeiners.

Con Gasperini poche le sconfitte in casa del Milan: nel 2022 e nel 2023, sempre con Leao e Hernandez sugli scudi.

Domani sera l’Atalanta non avrà l’ex di turno De Ketelaere, fermo per una lesione muscolare all’adduttore, e non avrà Kolasinac che, dopo la rottura del legamento crociato, ha terminato anticipatamente la sua stagione, come era già accaduto a Scalvini e Scamacca.

Gasperini di fatto ha gli uomini contati e la formazione quasi obbligata con Carnesecchi in porta, difesa a tre con Hien in mezzo e Djimsiti a sinistra e dubbio a destra tra il capitano Toloi, favorito, e Kossounou che rientra dopo tre mesi di stop per l’infortunio al tendine, ma garantirebbe più energia e fisicità rispetto al matogrossiano.

Mediana con De Roon e Ederson, corsie esterne con l’ex Bellanova e Zappacosta, oppure l’alternativa Ruggeri a sinistra con trasloco a destra di Zappacosta. L’altro ex di turno, Pasalic, sarà il trequartista dietro le punte Retegui e Lookman.

Pronti a uscire dalla panchina il veterano Cuadrado e gli altri ex Brescianini e Maldini.Saranno circa 2000 i tifosi bergamaschi nel settore ospite del terzo anello del Meazza.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui.

All. Gasperini