ATALANTA. Ranieri spiazza tutti in conferenza: "Non sarà Gasperini ad allenare la Roma»

La Roma, per ora, non ha cercato Gian Piero Gasperini. Non ancora. Parola di sir Claudio Ranieri che, interpellato a riguardo in conferenza stampa, ha risposto tranciante: "Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini, la prossima di un altro, avete tirato fuori tanti nomi e, di quelli con cui ho parlato, neanche uno". E a domanda esplicita se si possa escludere Gasperini dalla corsa per la panchina il mister giallorosso ha ribadito ai giornalisti: "Potete escludere tutti quelli che avete detto, sarà un altro".

Pietra tombale sulle sirene romaniste per l’allenatore di Grugliasco? Probabilmente no, perché a nove giornate dalla fine del campionato le carte di mercato restano ancora coperte. Discorso analogo per l’Atalanta che, nel caso di separazione anticipata (tutt’altro che scontata dato che il contratto vigente scade nel 2026) da Gasperini, considera nomi alternativi come Sarri, come Thiago Motta o come il tedesco Runjaic, che sta facendo bene all’Udinese.

Intanto sembra sfumare l’ipotesi di recuperare Retegui, fermo per una lesione muscolare all’adduttore, per la trasferta di domenica al Franchi: il cannoniere anche ieri è stato sottoposto a terapie. Probabile a questo punto la prima opportunità da titolare per Daniel Maldini, in coppia con Lookman, tornato ad allenarsi ieri dopo gli impegni con la Nigeria. A centrocampo, con Ederson squalificato, si prepara Pasalic.Fab.Car.