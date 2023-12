Atalanta, lunedì il match con la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi: probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 17 dicembre 2023 – Lunedì sera l’Atalanta è impegnata al Gewiss Stadium alle 20.45 nel Monday night contro la Salernitana allenata dal lontano ex Filippo Inzaghi, una sola stagione con la Dea, nel 1996-97, ma da ricordare per l’allora 23enne attaccante piacentino, capocannoniere con 24 reti nella squadra allenata da Mondonico. Partita da ‘tutto da perdere’ per i nerazzurri bergamaschi, in qualche modo costretti a vincere, per tenere il passo delle varie rivali nella corsa europea. Finora in casa l’Atalanta non ha steccato con le squadre della seconda parte della classifica battendo Monza, Cagliari e Genoa come da pronostico.

Dea senza i due centravanti Scamacca e Toure’, ma davanti Gasperini ha abbondanza di scelte con quattro attaccanti tutti in un buon momento: probabile coppia titolare formata da Lookman, reduce da due gol al Milan, e De Ketelaere, tornato al gol giovedì sera in Europa League contro il Rakow. Attenzione però a Luis Muriel, tre gol in una settimana, che scalpita per una maglia da titolare anche se dovrebbe partire dalla panchina per entrare nella ripresa insieme al russo Miranchuk, alla ricerca del primo gol stagionale, ma protagonista con due assist contro Milan e Rakow.

Dietro ancora problemi per le assenze perduranti di Palomino e Toloi, mentre sull’utilizzo di Kolasinac si deciderà all’ultimo, in ogni caso a fare reparto arretrato con Djimsiti e Scalvini potrebbero essere uno tra De Roon e Hateboer, con i ventenni Bonfanti e Del Lungo, protagonisti giovedì in Polonia, pronti dalla panchina. Possibile occasione in mediana per Pasalic se De Roon verrà arretrato da difensore, sicuri Ederson e Koopmeiners con Zappacosta e Ruggeri da esterni. Dea con tanti ex granata: Ederson, Ruggeri e Zortea nel 2021-22 sono stati tra i protagonisti della clamorosa rimonta salvezza della Salernitana, che invece avrà in difesa l’ex nerazzurro Lovato.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Dia, Candreva; Simy. All. Inzaghi.

Dove vedere la partita

Il match Atalanta-Salernitana sarà trasmesso dalle 20.45 su Dazn.