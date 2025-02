L’Atalanta rallenta dopo le fatiche europee. Il pari con il Toro blinda il terzo posto

Bergamo, 1 febbraio 2025 – L’Atalanta rallenta con il quarto pareggio nelle ultime cinque settimane, sbattendo contro il muro difensivo del Torino in un 1-1 giusto alla fine, ma con il grande rammarico del rigore fallito a un quarto d’ora dalla fine da Retegui, con respinta di Milinkovic Savic.

Dea terza a 47 punti, quasi in solitaria ormai, che ha risentito delle energie spese mercoledì sera nel 2-2 a Barcellona e che sta pagando un dazio importante agli infortuni e ai problemi fisici. Kossounou e Scalvini fuori fino a maggio, Lookman out in questo mese di febbraio, oggi Zappacosta e Carnesecchi costretti a dare forfait il primo per influenza e il secondo nel riscaldamento per un risentimento agli adduttori, poi Kolasinac fermato anche lui da problemi muscolari dopo mezz’ora.

Gasperini ha raschiato il fondo delle energie dei titolari, dando spazio a Brescianini per far rifiatare Pasalic, e nel finale, non avendo attaccanti - in attesa di Daniel Maldini che in mattinata ha firmato il contratto e da domani sarà a disposizione - ha dovuto ricorrere a Gianluca Scamacca, a sorpresa in campo nei dieci minuti finali, 178 giorni dopo l’infortunio del 4 agosto a Parma con la rottura del legamento crociato. Dea che poteva vincerla, con una netta superiorità nei primi 35 minuti e poi un assalto finale nell’ultima mezz’ora vanificato dall’errore dal dischetto di Retegui e dalle parate di Milinkovic Savic.

Punto che serve a blindare il terzo posto, ma forse serve a poco nella rincorsa ai primi due posti, con il Napoli capolista che resta lontano di sei lunghezze in attesa della trasferta dei partenopei domani sera sul campo della Roma. Ora tre giorni per l’Atalanta per provare a recuperare qualche acciaccato e un po’ di energie fisiche e mentali: martedì sera c’è il turno secco al Gewiss dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Senza Lookman, ma con Maldini e Scamacca, due armi offensive importanti in più.