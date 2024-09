Atalanta, Vanja Vlahovic inarrestabile: martedì l’esordio in A, mercoledì doppietta in C

Bergamo, 26 settembre 2024 – Nessuno in Italia segna come Vanja Vlahovic, il 20enne centravanti serbo che martedì ha esordito in serie A con l’Atalanta nella gara casalinga contro il Como e ieri ha segnato una doppietta contro la Pergolettese in serie C con la under23 nerazzurra. Sette gol in appena cinque gare disputate, con una media di 1,4 gol segnati a partita grazie alla doppietta al Novara, alla tripletta alla Triestina e alla doppietta alla Pergolettese.

I gol stagionali in realtà sarebbero 8 aggiungendo quello in Coppa Italia contro il Vicenza. Da febbraio, da quando è stato promosso dalla Primavera (dove aveva segnato 19 gol in 20 partite) ha già segnato 13 gol da professionista in serie C.

È questo lo score di questo attaccante classe 2004 arrivato a Bergamo nel gennaio 2023 dal Partizan Belgrado. È il giocatore più prolifico del nostro calcio professionistico, nessuno dalla A alla C ha segnato più di lui. Gasperini da agosto lo ha aggregato alla prima squadra: in panchina contro l’Inter e la Fiorentina, poi contro l’Arsenal, fino al debutto di martedì sera, conquistando al 95’ il rigore del 2-3 trasformato da Lookman. Perché anche quando non segna Vlahovic impatta. La Dea a settembre lo ha inserito nei 25 della lista Champions al posto dell’infortunato Scamacca e chissà che mercoledì prossimo nella trasferta in Germania sul campo dello Shakhtar non possa esordire anche nella coppa regina. Al momento è lui la riserva del centravanti titolare, Mateo Retegui, e nelle gerarchie offensive nerazzurre è il quinto attaccante. In passato però Gasperini non ha esitato a lanciare nella mischia giovani bomber da poco maggiorenni, da Latte Lath , oggi al Middlesbrough, a Barrow, oggi in Arabia, fino a Piccoli, oggi al Cagliari. Intanto diversi club stranieri, tedeschi e britannici, si stanno interessando a lui, omonimo e connazionale del bomber juventino Dusan, ma più giovane di quattro anni.