Atalanta, da favorita con il Real? Gasp fa il pompiere: “Non pensiamo di essere superiori ai Blancos”

Bergamo, 9 dicembre 2024 – Domani sera Bergamo vivrà una notte Real. Verrebbe da dire la notte più attesa ma con un’Atalanta prima in classifica in serie A e quinta in Champions, dove è ancora imbattuta, c’è la seria possibilità che quella di domani sera, martedì 10 dicembre, al Gewiss Stadium alle 21 contro il Real Madrid non sia la partita dell’anno e che il bello debba ancora arrivare. Ma intanto domani sera c’è la grande notte con il Real, sognata da anni: nel marzo 2021 i Galacticos, allenati da Zidane, erano venuti in un Gewiss vuoto nell’anno della seconda ondata del pandemia, vincendo nel silenzio, nel finale, contro una Dea in dieci dalla mezz’ora per un rosso diretto a Freuler. Terminò con la doppia vittoria dei castigliani, 0-1 e poi 3-1 a Madrid.

Ma il vero precedente è quello più recente, la finale di Supercoppa di Varsavia lo scorso 14 agosto, con la Dea superiore nei primi cinquanta minuti ma poi battuta 2-0 dalla batteria di fuoriclasse di Carlo Ancelotti.

Blancos in difficoltà

Real in crisi, di gioco e di risultati, a sorpresa appena al 24esimo posto in Champions con soli sei punti dopo un periodo di problemi vari e di tanti infortuni. Madrileni senza Alaba, Camavinga, Carvajal, Eder, Mendy e Militao ma Ancelotti ha recupera Rodrygo, che partirà dalla panchina, e Vinicius e spera di ritrovare un Mbappé sereno e decisivo come lo fu ad agosto. Partita in cui Re Carlo si gioca forse persino la panchina, secondo la stampa iberica, e di sicuro una fetta di qualificazione in questa competizione.

“Ancelotti probabilmente è il miglior allenatore al mondo”, ha spiegato a riguardo nella conferenza stampa della vigilia Gian Piero Gasperini. Che sulla partita ha rimarcato: “È una gara importante per la classifica. È importante per entrambe le squadre. Noi favoriti? Noi giochiamo in casa e sappiamo che per i nostri tifosi questo è un appuntamento fantastico, in casa nel nostro nuovo stadio, che sarà pieno, contro la squadra più titolata al mondo e con un’ottima classifica, ma sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima. Non si può pensare che l’Atalanta sia superiore al Real: noi andremo in campo per fare il massimo, di sfruttare il fattore campo e cercare di mettere in difficoltà il Real.

Quella di domani sarà una partita diversa rispetto alla Supercoppa di agosto: siamo due squadre diverse, noi siamo cambiati nel numero di giocatori a disposizione e nella qualità delle nostre prestazioni.”

Lo schieramento

Dea che confermerà la squadra che ha battuto venerdì il Milan con un possibile ballottaggio in avanti tra Lookman, favorito, e Retegui, con Pasalic confermato da trequartista. Dietro la coppia mediana formata da De Roon e Ederson, con Bellanova favorito sul rientrante Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra.

Le uniche assenze saranno quelle di Cuadrado, fermo per un risentimento muscolare, e di Scalvini per una sub lussazione alla spalla che lo terrà fermo per qualche giorno. “Siamo in un buon momento, arriviamo da una lunga striscia di vittorie, non possiamo che essere soddisfatti anche della gioia regalata ai tifosi che si percepisce in città. Ma dobbiamo dimenticare il Milan e le ultime vittorie e concentrarci solo su questo impegno. Vogliamo giocare un buon calcio e una partita importante”, ha chiosato Gasp.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 8 Pasalic; 17 De Ketelaere, 11 Lookman. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 5 Godfrey, 19 Djimsiti, 42 Scalvini, 27 Palestra, 77 Zappacosta, 44 Brescianini, 24 Samardzic, 32 Retegui, 10 Zaniolo). All.: Gasperini

Real Madrid (4-3-3): 1 Courtois; 17 Lucas Vazquez, 35 Raul Asencio, 22 Rüdiger, 20 Fran Garcia; 8 Valverde, 14 Tchouameni, 5 Bellingham; 15 Güler, 9 Mbappé, 7 Vinicius Jr. (13 Lunin, 34 Sergio Mestre, 18 Vallejo, 29 Youssef, 38 D. Jimenez, 10 Modric, 19 Dani Ceballos, 36 Chema, 11 Rodrygo, 21 Brahim Diaz, 18 Endrick). All.: Ancelotti.

Dove vederla: diretta dalle 21 su SkySport