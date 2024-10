L’Atalanta compie 117 anni: celebrazione con una patch fumettistica

Bergamo – ‘Sono nata il 17 ottobre. E da quel giorno non ho mai smesso di correre.’ L’Atalanta oggi compie i suoi primi 117 anni di storia.

Fondata la sera del 17 ottobre 1907, nel tavolo di un’osteria di città alta, dove un gruppo di studenti liceali diede vita alla società sportiva di calcio e ginnastica, dai colori bianconeri, chiamata Atalanta in omaggio all’omonima dea guerriera dei boschi e della caccia. Poi 1920 la fusione con la Bergamasca Calcio, con il passaggio al nerazzurro.

Una decana del nostro calcio la Dea, per anzianità fondativa (l’Inter nasce un anno dopo, Fiorentina, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino decenni più tardi) e non solo: 64 campionati disputati in serie A, la primatista tra le squadre non capoluogo di regione, cinque campionati di B vinti, una dei dieci club italiani ad aver vinto una Coppa internazionale, l’ultima Europa League, secondo trofeo nella storia nerazzurra dopo la Coppa Italia vinta nel 1963. Ma non solo, la Dea ha conquistato tre terzi posti in campionato, due volte è arrivata quarta e una volta quinta, dieci volte si è qualificata alle competizioni internazionali, ha disputato altre cinque finali di Coppa Italia oltre a quella vinta nel 1963.