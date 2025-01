Dea per il riscatto. C’è lo Sturm Graz. Playoff a un passo

L’Atalanta reduce da un sofferto filotto post natalizio, da tre pareggi e due sconfitte, vuole ripartire rilanciandosi in Champions. Questo pomeriggio alle 18,45 arriva al Gewiss lo Sturm Graz, in fondo a soli tre punti, obbligato a sperare nel miracolo di due vittorie consecutive per poter agganciare il 24esimo posto che qualifica ai playoff. Difficile, quasi impossibile per gli austriaci, incrociati peraltro dai nerazzurri lo scorso anno nel turno eliminatorio di Europa League, con pareggio 2-2 a Graz e successo atalantino per 1-0 a Bergamo con rete di Djimsiti. Sturm che dopo il cambio dell’allenatore, con l’arrivo in panchina del 40enne Saumel, ex giocatore con Torino e Brescia, ha conquistato la sua prima e unica vittoria in Champions, a novembre contro il Girona.

Stasera alla Dea servono i tre punti per blindare i playoff e continuare a inseguire la possibilità di agganciare l’ottavo posto e accedere direttamente agli ottavi di finale, saltando gli spareggi di febbraio. Ma intanto stasera c’è da battere lo Sturm, capolista nel suo campionato con 36 punti.

"Abbiamo la grande opportunità di qualificarci ai playoff. Non possiamo sbagliare per l’importanza, per chiudere il discorso qualificazione che non è ancora chiuso. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, anche perché corrono molto e questo è sempre indice di difficoltà. Con il nuovo allenatore hanno battuto il Girona e hanno sempre perso solo di un gol di scarto le altre partite. Hanno cambiato dei giocatori e questo può essere un’incognita", ha spiegato alla vigilia Gian Piero Gasperini. Che stasera ritrova Kolasinac, assente per squalifica contro il Napoli, e recupera anche Cuadrado fermo da Natale, ma non avrà davanti l’alternativa Zaniolo, bloccato da un risentimento muscolare agli adduttori.

Possibile la conferma di Samardzic da trequartista, come ha fatto intendere lo stesso Gasp: "Samardzic sta crescendo anche giocando più al centro, Retegui è rientrato nel modo giusto, Lookman è sempre un pericolo e De Ketelaere sembra in difficoltà ora, ma è in grado poi di offrire prestazioni consecutive di livello". La sorpresa sulla corsia sinistra potrebbe essere una maglia da titolare per il 19enne esterno milanese Marco Palestra. "Credo sia arrivato il momento per lanciarlo in una partita importante, credo che questo ragazzo possa essere una bella sorpresa", ha chiosato Gasp. Stasera sarà la 800esima partita della presidenza di Antonio Percassi. Un motivo in più per regalarsi un match da ricordare.

Le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All.: Gasperini.

STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen; Geyrhofer, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Yalcouyé, Chukwuani, Kiteishvili, Boving; Camara, Jatta. All. Saumel.

Arbitro: Rumsas (Lituania)

Tv: ore 18.45 Sky.