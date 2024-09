Atalanta: lo stakanovista Ederson affina la condizione. Con la Fiorentina avrà al fianco De Roon

Bergamo, 8 settembre 2024 – Alla ripresa del campionato l’Atalanta dovrebbe avere un Ederson ancora più in condizione fisica. Il centrocampista brasiliano, 25 ani compiuti a luglio mentre era impegnato in Copa America con la Selecao verdeoro, avrebbe dovuto vivere un agosto quasi da comprimario, essendo stato l’ultimo ad aggregarsi al gruppo, il 30 luglio, a sole due settimane dalla finale di SuperCoppa a Varsavia e a soli 19 giorni dalla prima di campionato. Sulla carta avrebbe dovuto fare panchina, almeno fino alla seconda di campionato.

E invece, dopo il forfait di Koopmeiners, seguito dalla cessione dell’olandese alla Juventus e gli infortuni difensivi di Kolasinac e Toloi che hanno costretto De Roon ad arretrare, il centrocampista classe ‘99 è stato costretto a giocare sempre e fare reparto a turno con Pasalic o con Brescianini.

In campo dal primo all’ultimo minuto contro il Real Madrid, a Lecce e contro l’Inter, in campo 85 minuti a Torino. In campionato ha giocato 265 minuti su 270, il 98% del tempo ufficiale, più ovviamente i recuperi.

Adesso, con la sosta per le nazionali, Ederson ha avuto modo di lavorare con più tranquillità al centro sportivo di Zingonia, perfezionando la preparazione fisica. Peraltro il suo rendimento nelle quattro gare giocate ad agosto è stato sempre buono, ma questa sosta sicuramente gli ha permesso di perfezionare ulteriormente la condizione. Un’altra buona notizia per Gasperini che dalla prossima partita casalinga contro la Fiorentina dovrebbe riportare De Roon in mediana in coppia con il brasiliano, tornando al suo modulo classico.