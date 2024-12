Atalanta, arriva l’Empoli: c’e il tridente, Pasalic al posto di De Roon

Bergamo, 21 dicembre 2024 – Penultima fatica di un 2024 trionfale per l’Atalanta capolista che domani, domenica 22 dicembre, alle 18 nella bolgia del Gewiss Stadium riceve l’Empoli. Dea alla caccia dell’undicesimo successo consecutivo in serie A per eguagliare il record recente dell’Inter di Conte e del Napoli di Spalletti, che poi diventarono campioni d’Italia al termine delle rispettive stagioni 2021 e 2023.

Empoli incerottato

Sulla carta gara a senso unico, con i nerazzurri che dopo 16 giornate hanno già il doppio dei punti, 37 contro 19, rispetto ai toscani, che saliranno a Bergamo con una lunga serie di assenze pesanti a ridurre l’organico a disposizione di D’Aversa.

Gasperini dopo la facile sgambata in Coppa Italia contro il Cesena, con il turno di riposo concesso a Bellanova, Carnesecchi, Ederson, Lookman e Kolasinac, rilancerà il tridente offensivo con Retegui da centravanti, De Ketelaere e il neo pallone d’oro africano Lookman a completare il fronte offensivo. In mezzo tocca a Pasalic sostituire lo squalificato De Roon.

Corsie esterne con Bellanova a destra e a sinistra Zappacosta, dietro Djimsiti, Hien e Kolasinac. Ruggeri sta recuperando dal pestone subito a Cagliari e dovrebbe andare in panchina, out invece Scalvini per la spalla sub lussata.

Quota salvezza raggiunta

Per l’Atalanta vincere significherebbe arrivare a quota 40 punti, la meta ambita dalle provinciali per ottenere la matematica salvezza (in realtà bastano quasi sempre 35-36 punti): Dea già virtualmente salva con 37, ma quota 40 rappresenta un primo traguardo simbolico stagionale per una società che resta con i piedi per terra anche se guarda tutti dal primo posto della classifica.

In questo ‘Christmas match’, l’Atalanta come da tradizione giocherà con una speciale maglia natalizia, realizzata a scopo benefico (che resterà all'asta per tutte le festività natalizie), il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Amici della Pediatria ETS ODV che dal 1990 presta la sua opera di volontariato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

Dove vederla: domani alle 18 su DAZN e SkySport