Il rientro di Scamacca dopo sei mesi non basta. Atalanta fermata dal Torino. Retegui sbaglia un rigore

ATALANTA 1 TORINO 1

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Djimsiti 6, Hien 6, Kolasinac 6 (30’pt Toloi 6.5); Bellanova 6.5, De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 5.5 (12’st Cuadrado 6.5); Brescianini 5.5 (12’st Samardzic 6); Retegui 5 (40’st Scamacca sv), De Ketelaere 6.5 (12’st Pasalic 6.5). In panchina: Rossi, Sulemana, Cassa, Palestra, Obric. All. Gasperini 6.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 7; Pedersen 6.5 (1’st Walukiewicz 6.5), Maripan 7, Coco 5.5, Sosa 6.5; Ricci 6.5, Tameze 6 (31’st Gineitis 6.5); Lazaro 7 (40’st Masina sv), Vlasic 6, Karamoh 6 (18’st Njie 6); Adams 6 (18’st Sanabria 6). In panchina: Paleari, An. Donnarumma, Dembelé, Ciammaglichella, Linetty, Yesin. All. Vanoli 6.5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 5.

Reti: 35’pt Djimsiti, 40’pt Maripan. Note: ammoniti Coco, Tameze, Milinkovic-Savic. Angoli: 8-0. Rec. 3’pt, 8’st.

L’Atalanta rallenta la corsa scudetto fermandosi in casa contro un buon Torino. Il rientro di Gianluca Scamacca, dopo sei mesi dal grave infortunio, non è bastato alla Dea per vincere la partita. Al 29’ del secondo tempo Milinkovic-Savic ha parato un rigore angolato, ma debole, a Mateo Retegui.