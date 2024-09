Atalanta, si ferma Brescianini: tornerà dopo la pausa per le nazionali di novembre

Bergamo, 30 settembre 2024 – Tegola per l’Atalanta. L’infortunio subito da Marco Brescianini durante il finale del primo tempo sabato sera al Dall’Ara di Bologna si è rivelato più grave del previsto: il 24enne centrocampista di Erbusco ha infatti riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Lo stop preventivato è intorno ai 40 giorni, per cui Brescianini potrebbe rientrare solo dopo la sosta per le nazionali di metà novembre o forse per il match precedente, quello del 10 novembre contro l’Udinese.

Meno grave l’infortunio occorso venerdì a Isak Hien, fermo per i postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro. Il 25enne centrale svedese dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali, fra una decina di giorni. Fermo ancora anche il capitano Rafael Toloi, fermo da dieci giorni per un risentimento muscolare al flessore: anche oggi il difensore matogrossiano ha svolto lavoro individuale.

Domani mattina, martedì 1 ottobre, l’Atalanta svolgerà un allenamento alle 11 al centro sportivo di Zingonia, poi volerà in Germania dove mercoledì pomeriggio alle 18,45 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della Champions League.