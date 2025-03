Atalanta: stop in Nazionale per Mateo Retegui, i nerazzurri tremano

Bergamo, 19 marzo 2025 – L’infortunio muscolare che ha tolto alla causa azzurra il bomber Mateo Retegui è una tegola anche per l’Atalanta, in ottica corsa Champions e corsa scudetto. Il club bergamasco attende il rientro del giocatore per sottoporlo con il suo staff medico ad esami diagnostici più approfonditi dopo che gli accertamenti strumentali svolti nel ritiro azzurro hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore destro.

Si tratta del secondo problema stagionale per il cannoniere nato in Argentina e naturalizzato italiano dal 2021: il 22 dicembre, nel corso del match casalingo contro l’Empoli, l’attaccante si era fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, che lo aveva costretto a uno stop di tre settimane.

Un’assenza che si era rivelata pesantissima per la Dea che, senza il suo cannoniere, nelle successive partite contro Lazio, Inter (in Supercoppa) e Udinese aveva segnato un solo gol, incappando in due pareggi e una sconfitta. Questo per spiegare il peso specifico di Retegui nel gioco atalantino.

Dal rientro dopo quel problema muscolare Retegui ha segnato 10 gol in soli due mesi, salendo a 25 gol stagionali, di cui 22 in 27 partite di campionato.

La situazione in infermeria

Al momento l’Atalanta ha altri tre giocatori ai box per problemi muscolari ovvero il difensore austriaco Stefan Posch, il centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana e il jolly colombiano Juan Cuadrado, tutti probabilmente recuperabili per la ripresa del campionato, quando la Dea sarà di scena sul campo della Fiorentina. Trasferta al Franchi a questo punto a rischio per Retegui.

Senza il suo numero 32 Gasperini si ritroverebbe solo con tre attaccanti di ruolo, peraltro al momento tutti via con le rispettive nazionali: il nigeriano Ademola Lookman, il belga Charles De Ketelaere e l’altro azzurro Daniel Maldini, finora mai schierato da titolare. Anche il centravanti della u23 di serie C, il 21enne bomber serbo Vanja Vlahovic, è via con la under 21 serba.