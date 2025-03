Atalanta ancora sconfitta: contro l’Inter di Inzaghi è l’ottavo ko consecutivo

La maledizione fattore campo condanna l’Atalanta nelle serate più importanti. Come stasera contro l’Inter.

E come troppe volte accaduto in questa stagione: appena quattro pareggi in sei gare casalinghe di campionato nel 2025, con le sconfitte nei confronti diretti decisivi contro Napoli a gennaio e Inter. L’eliminazione diretta un mese fa al Gewiss nel confronto secco dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. E in Champions un percorso quasi netto in trasferta, nel girone unico, con tre vittorie e il pareggio a Barcellona, ma la possibilità per entrare tra le prime otto è stata compromessa a Bergamo con i pareggi contro Arsenal e Celtic e la sconfitta contro il Real Madrid, prima del disastro contro il modesto Bruges nei playoff.

Se l’Atalanta dovesse fare il miracolo scudetto - difficile, difficilissimo, ma ancora non impossibile - sarà per quanto di strepitoso riesce a fare in trasferta. E poi la seconda maledizione atalantina e gasperiniana: l’Inter di Simone Inzaghi. Stasera nessuna nitida occasione pericolosa della Dea, solo qualche cross, qualche tiro da fuori, ma senza costringere Sommer a dei miracoli. E la fortuna che non ha girato sul corner che ha portato al gol di Carlos Augusto aveva girato all’inizio sul palo di Thuram.

Otto sconfitte consecutive contro l’Inter di Inzaghi, non possono essere casuali: sconfitte che non ridimensionano quanto di buono fatto dall’Atalanta in questo campionato, ma frenano le ambizioni da scudetto. L’Inter fugge a 64, il Napoli è a 61, la Dea a 58, la corsa tricolore con 27 punti ancora a disposizione resta aperta anche per i nerazzurri che adesso però dovranno cambiare passo di marcia in casa.

Vincere solo in trasferta basterà per tenere il terzo o quarto posto, non per sognare le prime due posizioni. Ora la sosta per le nazionali, poi la difficile trasferta a Firenze, senza lo squalificato Ederson. Per continuare a sognare la difficile rincorsa alle prime due servirà espugnare il Franchi tra due settimane.