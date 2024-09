Atalanta a San Siro contro l’Inter senza Hien e Zaniolo. Gasperini: “Importante non prendere gol”

Bergamo, 29 agosto 2024 – L’Atalanta domani sera nel Meazza versione interista gioca contro i campioni d’Italia e contro un tabù: è l’unico campo della serie A dove non ha mai vinto negli otto anni di guida di Gian Piero Gasperini, peraltro lontano ex interista nel 2011. “C’è sempre la prima volta, speriamo”, ha spiegato lo stesso Gasperini nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.

Sottolineando le difficoltà del match: “È difficile per ogni squadra andare a giocare in casa dell’Inter. Da quando sulla loro panchina c’è Inzaghi non abbiamo fatto buoni risultati pur facendo buone prestazioni. L’Inter ha fatto un buon mercato, aggiungendo elementi su un gruppo consolidato. È una partita che arriva presto, appena prima della sosta. Dovremo cercare di non prendere gol come capitato domenica a Torino”.

Dea che ha ritrovato in allenamento Ademola Lookman che resta in dubbio (“Ieri si è allenato per la prima volta, vediamo”) ma non avrà in difesa Hien, vittima di un forte attacco influenzale (“Ha avuto la febbre alta, è difficile che recuperi”, ha confermato Gasp), e davanti Zaniolo fermato da un risentimento muscolare.

Dietro torna a disposizione Toloi e ci sarà anche il neo acquisto Kossounou oltre a Godfrey, ma Gasperini dovrebbe confermare per la terza gara consecutiva De Roon da difensore, arretrando poi da terzo Ruggeri con Djimsiti centrale. Probabile esordio per l’ex di turno Bellanova sulla fascia destra, con Zappacosta a sinistra, mentre davanti alla coppia di mediani con Ederson e Pasalic ci sarà il doppio trequartista con De Ketelaere e uno tra Samardzic e Brescianini.

Come centravanti ovviamente ci sarà il bomber Mateo Retegui, già a quota tre gol, elogiato da Gasperini: “Ha fatto dei gol straordinari. Non sono gol casuali, la squadra deve approfittare delle sue qualità, non è un giocatore che gioca solo con la testa, ha buone capacità di tiro. Noi stiamo cercando di sfruttare al meglio le sue caratteristiche". Probabile formazione

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini