Juan Musso corteggiato dal Galatasaray: l’Atalanta ci pensa

Bergamo, 26 dicembre 2023 – Le sirene turche cantano per Juan Agustin Musso, portiere dell’Atalanta. La corazzata Galatasaray sta cercando per giugno un sostituto di valore ed esperienza per rimpiazzare l’ex laziale Muslera che andrà in scadenza di contratto e avrebbe messo gli occhi proprio sul 29enne argentino, che a Bergamo forse non è nemmeno più il titolare. Il condizionale è d’obbligo perché fino a dicembre per il tecnico Gian Piero Gasperini le gerarchie tra i pali erano chiare, Musso titolare e l’emergente Marco Carnesecchi riserva da alternare ogni 4-5 partite. Nelle ultime due settimane però il 23enne portiere riminese è stato schierato titolare prima in Polonia contro il Rakow, poi a sorpresa in casa contro la Salernitana e quindi a Bologna nel confronto diretto per il quarto posto. Tre gare di fila da titolare, con Musso in panchina. Peraltro Carnesecchi al Dall’Ara non ha convinto nell’azione del gol di Ferguson, restando sulla linea senza uscire sul cross da corner che ha portato all’incornata dello scozzese. Difficile pronosticare al momento chi dei due giocherà sabato nell’ultimo match dell’anno contro il Lecce. L’Atalanta in estate ha scelto di non cedere Musso, nonostante arrivasse da una stagione negativa tanto che da aprile gli era stato preferito Sportiello, ma il dualismo tra i due portieri non ha giovato, tanto che ora uno dei due potrebbe partire, anche se poi andrebbe comunque cercato un secondo da mettere in panchina. Valutazioni in corso, l’Atalanta non ha esigenza di vendere e dovrebbe comunque tenere i due portieri fino al termine della stagione. Intanto però il Galatasaray sta sondando il terreno, per l’estate, ma potrebbe portarsi avanti presentando subito un’offerta importante, intorno ai 15 milioni, per Musso, secondo portiere dell’Argentina campione del mondo e del Sud America, portiere che vanta esperienza internazionale in Champions ed Europa League.