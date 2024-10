Kolasinac fa l’assist. Certezza Kossonou De Roon dominatore

CARNESECCHI 6 Un paio di interventi per scaldare i guanti.

DJIMSITI 7 Segna a 31 anni il suo primo gol in Champions, poi si fa male all’anca.

KOSSOUNOU 6,5 Alla terza gara consecutiva da titolare non corre rischi dietro. Si infortuna nel finale.

KOLASINAC 7 Sale e aiuta davanti, regalando l’assist a Lookman.

Bellanova 7,5 Grande primo tempo di corsa e cross a destra, poi nella ripresa trova la sua prima rete in Champions.

DE ROON 7 Domina a centrocampo dove recupera ogni pallone.

EDERSON 7 Presente ovunque, anche lui recupera tanti palloni e imposta. Si divora una buona occasione.

ZAPPACOSTA 7 Un assist per il 3-0, un palo due minuti dopo. Corre tanto.

SAMARDZIC 6,5 Tanti buoni palloni giocati, gara di qualità e sostanza.

DE KETELAERE 6,5 Sfiora il gol con un sinistro poco di fuori, aiuta gli altri attaccanti.

LOOKMAN 8 Serata da ricordare con un gol, una traversa, un assist e la giocata che avvia il 3-0. E’ alla terza rete stagionale.

ALL. GASPERINI 8: sceglie di rinunciare al centravanti ma la sua Atalanta attacca in cinque. Non fa giocare lo Shakhtar impostando una gara perfetta.

Pasalic 6,5 Va in mediana al posto di De Roon, fa il suo.

Retegui 6 Si muove e cerca la porta.

Zaniolo 6 Entra bene con un tiro fuori di poco.

Cuadrado e Godfrey sv.

Voto squadra 7,5.

Fab. Car.